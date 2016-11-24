Bir 'dizi' kanıt hapisten kurtardı

ABD'de 2005 yılında fotoğrafçı TeresaHalbach (25), tecavüz edildikten sonraöldürüldü. Olaydan kısa bir süre sonratutuklanan Brendon Dassey ve amcası StevenAvery, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı...2015'ten bu yana TV'de yayınlanan "Makinga Murderer" adlı dizide, bu cinayet ele alındı.Senaristler, ifade ve görüntüler de dâhil olmaküzere her ayrıntıya mercek tuttu. Ve öğrenmegüçlüğü çeken gencin, psikolojik baskıylasuçu üzerine aldığı şüphesi ortaya çıktı.Bunun ardından 100 bin imza toplandı. ABDBaşkanı Barack Obama bile olayı yakındantakip etti. Dassey'in tahliyesine karar verildi.
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