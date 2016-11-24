Bir 'dizi' kanıt hapisten kurtardı

ABD'de 2005 yılında fotoğrafçı Teresa Halbach (25), tecavüz edildikten sonra öldürüldü. Olaydan kısa bir süre sonra tutuklanan Brendon Dassey ve amcası Steven Avery, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı... 2015'ten bu yana TV'de yayınlanan "Making a Murderer" adlı dizide, bu cinayet ele alındı. Senaristler, ifade ve görüntüler de dâhil olmak üzere her ayrıntıya mercek tuttu. Ve öğrenme güçlüğü çeken gencin, psikolojik baskıyla suçu üzerine aldığı şüphesi ortaya çıktı. Bunun ardından 100 bin imza toplandı. ABD Başkanı Barack Obama bile olayı yakından takip etti. Dassey'in tahliyesine karar verildi.