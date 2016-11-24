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AP'nin '' kararı belli oldu

, 'nin ile sürdürdüğü müzakerelerin geçici süreliğine dondurulmasını tavsiye eden ve hukuki bağlayıcılığı olmayan tasarıyı kabul etti.

APnin Türkiye kararı belli oldu

AP Genel Kurulunda salı günü görüşülen ve bugün oylanan tasarı 37'ye karşı 479 oyla kabul edildi. Oylamada, 107 üye çekimser görüş bildirdi.

Tasarıda üyelik müzakerelerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ortaya çıkan durum ve OHAL uygulamasının getirdiği şartlar nedeniyle geçici olarak dondurulması isteniyor.

Kararda, üyelik müzakerelerinin yeniden başlayabilmesi için OHAL uygulamasının kaldırılması gerektiği belirtilerek, ve nun darbe girişimini güçlü bir şekilde kınadığı ve 'nin sorumluları yargılama hakkının meşru olduğu vurgulandı.

AP'nin üyelik müzakerelerini sonlandırma veya dondurma yetkisi olmamakla birlikte, alınan karar AB Konseyi ve üye ülke yönetimlerine siyasi anlamda mesaj niteliği taşıyor.

Türkiye ve AB arasındaki üyelik müzakereleri konusunun, aralık ayında toplanacak AB Liderler Zirvesi'nde gündeme gelmesi bekleniyor.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe 14:36
YORUMLAR 26 yorum yapıldı

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Seninleyiz Reis Seninleyiz Reis

Bırakın artık şu avrupa zırvalığını kolay değil anlıyorum ama bir yerden başlamak lazım bedeli neyse bir kez ödeyelim kurtulalım küçük görülmekten. Biz OSMANLI Torunlarıyız kalbimizdeki İman ve Cesaret bize yeterde artar...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 24.11.2016 17:45
Sadık Şen Sadık Şen

CHPliler nasıl oy kullandılar acaba?

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 24.11.2016 17:25
Seninleyiz Reis Seninleyiz Reis

İzmir'i alın bari demişlerdir...

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 24.11.2016 17:42
kanuni sultan 1453 kanuni sultan 1453

AB ile muzakerelere derhal son verilmeli, NATO dan cikilmali ve ver elini Shangai 5 lisi..budur isde. Bizim bu batili maymunlarla isimiz olmaz artik.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 24.11.2016 17:06
vatansever vatansever

ne kadar alçak mahluklarsınız, fransadaki ohal bir yıldır devam ediyor hadi üyelikten çıkarın yada ohali kaldır diye emredin... daeş, pkk, dhkpc sevici sülük sürüsü. kervan yürüyor, ürmeye devam edin........sizin taaaaaaaaaaaaaaaa

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 24.11.2016 17:06
kanuni sultan 1453 kanuni sultan 1453

sadece tek kelimeyle: terorist Avrupa! baska söze hacet yok.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 24.11.2016 17:01
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