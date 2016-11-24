AP Genel Kurulunda salı günü görüşülen ve bugün oylanan tasarı 37'ye karşı 479 oyla kabul edildi. Oylamada, 107 üye çekimser görüş bildirdi.
Tasarıda üyelik müzakerelerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ortaya çıkan durum ve OHAL uygulamasının getirdiği şartlar nedeniyle geçici olarak dondurulması isteniyor.
Kararda, üyelik müzakerelerinin yeniden başlayabilmesi için OHAL uygulamasının kaldırılması gerektiği belirtilerek, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosunun darbe girişimini güçlü bir şekilde kınadığı ve Türkiye'nin sorumluları yargılama hakkının meşru olduğu vurgulandı.
AP'nin üyelik müzakerelerini sonlandırma veya dondurma yetkisi olmamakla birlikte, alınan karar AB Konseyi ve üye ülke yönetimlerine siyasi anlamda mesaj niteliği taşıyor.
Türkiye ve AB arasındaki üyelik müzakereleri konusunun, aralık ayında toplanacak AB Liderler Zirvesi'nde gündeme gelmesi bekleniyor.
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Bırakın artık şu avrupa zırvalığını kolay değil anlıyorum ama bir yerden başlamak lazım bedeli neyse bir kez ödeyelim kurtulalım küçük görülmekten. Biz OSMANLI Torunlarıyız kalbimizdeki İman ve Cesaret bize yeterde artar...
CHPliler nasıl oy kullandılar acaba?
İzmir'i alın bari demişlerdir...
AB ile muzakerelere derhal son verilmeli, NATO dan cikilmali ve ver elini Shangai 5 lisi..budur isde. Bizim bu batili maymunlarla isimiz olmaz artik.
ne kadar alçak mahluklarsınız, fransadaki ohal bir yıldır devam ediyor hadi üyelikten çıkarın yada ohali kaldır diye emredin... daeş, pkk, dhkpc sevici sülük sürüsü. kervan yürüyor, ürmeye devam edin........sizin taaaaaaaaaaaaaaaa
sadece tek kelimeyle: terorist Avrupa! baska söze hacet yok.
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