Yalancı medya

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın önceki gün ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarıyla bir toplantı yaptı. Trump, CNN yöneticilerinden Jeff Zucker'a "Çoğunluklu yalan haber yapıyorsunuz. Bundan utanmalısınız. Sadece siz değil. Birçok medya yalan haber tutkusundan vazgeçmiyor" dedi. New York Post'un toplantıya katılan ancak ismini açıklamayan birine dayandırdığı haberine göre, Trump'ın 30 - 40 kişinin olduğu ortamda Zucker'ın büyük şok yaşadığı belirtildi.



YES CALİFORNİA!

Öte yandan ABD'de Trump hazımsızlığında yeni bir gelişme daha yaşandı. 'Yes California!' hareketi, eyaletin ülkeden ayrılması konusunda referandum düzenlenmesi için yerel makamlara ilgili taleplerini sundu.