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Türkiye'ye Şanghay'da kritik görev!

Türkiye'nin Şanghay Beşlisi'ne üye olması gündemdeyken birliğin Enerji Kulübü 2017 dönem başkanlığına Türkiye seçildi.

Türkiyeye Şanghayda kritik görev!

Türkiye Şanghay Enerji Kulübünün 2017 dönem başkanlığını üstlendi. İlk kez üyeler dışında bir ülkeye başkanlık verildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın 1996 yılında oluşturdukları yapılanma Şanghay Beşlisi olarak anılıyordu. Bu örgüt 2001'de Özbekistan'ın katılımıyla üye sayısını altıya çıkarttı.

Türkiye Şanghay Enerji Kulübü'nün ana üyelerinden biri değil. Kulüpte ilk kez üyeler dışında bir ülkeye başkanlık verildi.

ERDOĞAN "ŞANGHAY 5'LİSİ RAHATLATIR" DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ve Özbekistan dönüşü, AB ile ilişkileri değerlendirirken Şanhgay konusunda açıklamalar yapmıştı. Erdoğan, "Türkiye bir defa kendini rahat hissetmeli. "Benim için varsa, yoksa Avrupa Birliği" dememeli. Benim kanaatim bu. Yani, bazıları eleştiriyor olabilir ama, ben de kendi kanatimi söylüyorum. Mesela, "Şanghay 5'lisi içerisinde Türkiye niye olmasın?" diyorum. Bunu sayın Putin'e olsun, Nazarbayev'e olsun, şu anda Şanghay 5'lisinin içerisinde olanlara da söyledim. Başlangıçta 5 ülkenin kurduğu Şanghay İşbirliği Örgütü'ne daha sonra Özbekistan, Pakistan, Hindistan gibi ülkeler de dahil oldu. İran da girmek istiyor. Sayın Putin, "Bunu değerlendiriyoruz" gibi bir ifade de kullandı. Temenni ederim ki orada olumlu bir gelişme olması halinde, yani Türkiye'nin Şanghay 5'lisi içerisinde yer alması, bu konuda çok daha rahat hareket etmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum" demişti.
  • 23 Kasım 2016, Çarşamba 17:08
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ab'nin kaprislerinden bıktık.alsalar ne olur almasalar ne olur?alternatiflerin olması iyidir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır1
cevapla 23.11.2016 17:31
sedat sedat

Kapısında kök salamadığımız AB duyrulur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır1
cevapla 23.11.2016 17:16
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