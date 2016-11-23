Türkiye'ye Şanghay'da kritik görev!

Türkiye Şanghay Enerji Kulübünün 2017 dönem başkanlığını üstlendi. İlk kez üyeler dışında bir ülkeye başkanlık verildi.



Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın 1996 yılında oluşturdukları yapılanma Şanghay Beşlisi olarak anılıyordu. Bu örgüt 2001'de Özbekistan'ın katılımıyla üye sayısını altıya çıkarttı.

Türkiye Şanghay Enerji Kulübü'nün ana üyelerinden biri değil. Kulüpte ilk kez üyeler dışında bir ülkeye başkanlık verildi.



ERDOĞAN "ŞANGHAY 5'LİSİ RAHATLATIR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ve Özbekistan dönüşü, AB ile ilişkileri değerlendirirken Şanhgay konusunda açıklamalar yapmıştı. Erdoğan, "Türkiye bir defa kendini rahat hissetmeli. "Benim için varsa, yoksa Avrupa Birliği" dememeli. Benim kanaatim bu. Yani, bazıları eleştiriyor olabilir ama, ben de kendi kanatimi söylüyorum. Mesela, "Şanghay 5'lisi içerisinde Türkiye niye olmasın?" diyorum. Bunu sayın Putin'e olsun, Nazarbayev'e olsun, şu anda Şanghay 5'lisinin içerisinde olanlara da söyledim. Başlangıçta 5 ülkenin kurduğu Şanghay İşbirliği Örgütü'ne daha sonra Özbekistan, Pakistan, Hindistan gibi ülkeler de dahil oldu. İran da girmek istiyor. Sayın Putin, "Bunu değerlendiriyoruz" gibi bir ifade de kullandı. Temenni ederim ki orada olumlu bir gelişme olması halinde, yani Türkiye'nin Şanghay 5'lisi içerisinde yer alması, bu konuda çok daha rahat hareket etmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum" demişti.