



Rusya'nın, Japonya ile aidiyet sorunu yaşadığı Kuril Adaları'na 'Bal' ve 'Bastion' tipi füze sistemleri yerleştirdiği bildirildi.

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Rusya Pasifik Filosunun resmi yayın organı olan gazetede yer alan habere göre, Kuriller'deki adalardan İturup'a Bastion, Kunaşir'e Bal tipi kıyı savunma füzeleri konuşlandırıldı.

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Rus ordusu envanterindeki Bastion ve Bal füze sistemleri kıyı ve sahilleri koruma amacıyla kullanılıyor. Denizdeki hedeflere karşı etkili ve 600 kilometre menzile sahip Bastion sistemi 36 roket fırlatabiliyor. Bal sisteminde ise, 120 ve 260 kilometre menzile sahip iki farklı füze bulunuyor.

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Rusya, 1949'da Japonya'nın kuzeyindeki Kuril Adaları'nı hakimiyeti altına almış ve burada yaşayan Japonları sınır dışı etmişti.İki ülke 2. Dünya Savaşı'nın ardından Kuril Adaları'nın aidiyeti konusundaki anlaşmazlık nedeniyle resmi bir barış anlaşması imzalayamadı.

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Japonya, Rusya'nın adalardaki hakimiyetini yasa dışı olarak nitelendiriyor.