Paris’te soygun başkadır

Amerikalı film yıldızı Kim Kardashian,geçtiğimiz Ekim ayında Paris'tekaldığı rezidansta soyuldu. 5 kişilik silahlıekip, Kardashian'ı bağlarken, 10 milyonEuro'dan fazla değerdeki mücevherlerlekaçtı. Paris'te OHAL'e rağmen güvenliksıkıntısının zirveye çıktığı dün bir kezdaha belgelendi. Fransa'nın başkentiParis'te iki Katarlı kadın ve sürücününbulunduğu Bentley marka araç,Le Bourget Havalimanı'ndan ayrıldıktansonra otobanda maskeli kişilerin saldırısınauğradı. Adı gizli tutulan iki kadınbiber gazı ile bayıltıldıktan sonramücevherleri alındı. Soyguncular, 5milyon euro değerindeki mücevherlerlerialıp kayıplara karıştı. Hırsızların, Kardashian'ısoyanlar olduğu belirtildi.Olayla ilgili farklı bir iddia,araştırmanın yönünüdeğiştirdi.
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