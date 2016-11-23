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Paris’te soygun başkadır

Paris’te soygun başkadır
Amerikalı film yıldızı Kim Kardashian, geçtiğimiz Ekim ayında Paris'te kaldığı rezidansta soyuldu. 5 kişilik silahlı ekip, Kardashian'ı bağlarken, 10 milyon Euro'dan fazla değerdeki mücevherlerle kaçtı. Paris'te OHAL'e rağmen güvenlik sıkıntısının zirveye çıktığı dün bir kez daha belgelendi. Fransa'nın başkenti Paris'te iki Katarlı kadın ve sürücünün bulunduğu Bentley marka araç, Le Bourget Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra otobanda maskeli kişilerin saldırısına uğradı. Adı gizli tutulan iki kadın biber gazı ile bayıltıldıktan sonra mücevherleri alındı. Soyguncular, 5 milyon euro değerindeki mücevherlerleri alıp kayıplara karıştı. Hırsızların, Kardashian'ı soyanlar olduğu belirtildi. Olayla ilgili farklı bir iddia, araştırmanın yönünü değiştirdi.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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