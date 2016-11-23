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Kocasına alerjisi var

Kocasına alerjisi var
ABD'de Johanna Watkins aniden rahatsızlandı. Tam 30 farklı doktora muayene olduktan sonra, Minnesota Üniversitesi'nde tedaviye alındı. Dr. Lawrence Afrin, kadına "mast hücre aktivasyon sendromu" teşhisi koydu. Yapılan araştırnmada Johanna'nın kocası Scott dahil her şeye karşı alerjisi olduğu ortaya çıktı. Kocasını gördüğünde vücudu kabaran kadın, ne yapacağını şaşırdı. Bu duruma çok üzülen kocası da "Ona sarılamıyorum" diye dert yandı.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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