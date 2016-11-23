Kocasına alerjisi var

ABD'de Johanna Watkinsaniden rahatsızlandı. Tam 30farklı doktora muayene olduktansonra, Minnesota Üniversitesi'ndetedaviye alındı. Dr. LawrenceAfrin, kadına "mast hücreaktivasyon sendromu" teşhisikoydu. Yapılan araştırnmadaJohanna'nın kocası Scott dahil herşeye karşı alerjisi olduğu ortayaçıktı. Kocasını gördüğündevücudu kabaran kadın, neyapacağını şaşırdı. Bu durumaçok üzülen kocası da "Onasarılamıyorum" diye dert yandı.
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