İtalya'da 4 Aralık'ta kritik anayasa reformlarının oylanacağı referandumdan 'evet' sonucu çıkarsa, parlamentonun üst kanadı olan senatonun yetkileri azaltılacak ve merkezi hükümetin otoritesi güçlendirilecek.

Parlamentosunun iki kanadının da hemen hemen aynı güce sahip olduğu ender Batı Avrupa ülkelerinden biri olan İtalya'daki bu referandumda, 1946'dan beri 60 farklı hükümet gören ülkede, siyasi istikrarın artırılması amaçlanıyor.

II. DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA EN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Reformların destekçiler, söz konusu değişikliklerin, İtalya'da İkinci Dünya Savaşı sonrası hayata geçirilecek en önemli anayasal reform paketi olarak görüyor.

Seçim sisteminin de değişmesine neden olacak referandumda oylamaya sunulacak reformlara karşı çıkan İtalyanlar ise yeni kanunların, kuvvetler ayrılığı ilkesini sekteye uğratacağını savunuyor.

RENZİ İSTİFA EDERSE, İTALYA'YA AB'DEN ÇIKABİLİR

Merkez sol eğilimli Başbakan Renzi de referandumdan 'hayır' çıkması halinde, istifa edeceğini defaatle dile getirdi. Bu nedenle söz konusu referandum, Renzi için de büyük bir sınav niteliği taşıyor.

Renzi'nin olası istifasının ardından düzenlenecek erken seçimlerin ise komedyen Beppe Grillo liderliğindeki AB karşıtı 5 Yıldız Hareketi'ni iktidara taşıyabileceği belirtiliyor. 5 Yıldız Hareketi, iktidara geldiği takdirde, İtalya'nın AB'den çıkması için referandum düzenlemeyi planlıyor.

"HAYIR"CILAR ÖNDE GÖZÜKÜYOR

İtalya'da, referandumdan önceki son 15 gün içinde anket sonucu yayımlamak yasak. Ancak sonuçları açıklanan son anketler, "hayır" oylarının büyük oranda önde olduğuna işaret ediyor.

Bu tabloyu değiştirmek adına harekete geçen ve referandumdan 'evet' çıkması için desteklerini açıklayan 80 ünlü isim, bir imza kampanyası başlattı.

ÖZPETEK DE İMZA VERDİ

İtalya'daki ünlü aktör, aktris, yönetmen, şarkıcı ve sporcuların katıldığı isimler arasında, İtalyan tenor Andrea Bocelli, Oscar'lı yönetmen Paolo Sorrentino, efsanevi futbolcu ve teknik adam Marco Tardelli ile aktör Luca Zingaretti'nin yanı sıra Türk asıllı İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek de bulunuyor.

ÜLKEYİ TERK EDERİM

Referandumdan 'evet' çıkmasını isteyen bir başka ünlü İtalyan ise Massimo Bottura. Dünyanın en iyi aşçılarından biri olarak gösterilen Bottura, Corriere della Sera'ya verdiği röportajda, referandumdan arzu etmediği bir sonuç çıkması halinde, İtalya'yı terk edebileceğini söyledi.