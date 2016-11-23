İşte AP'nin yarın oylayacağı maddeler

Yarın oylanacak olan 9 maddelik metinde "müzakerelerin dondurulması" kavramı tanımlanıyor ve normale dönüşün hangi şartlarda gerçekleşebileceği belirtiliyor.
Metne göre, müzakerelerin dondurulması, mevcut görüşmelerin durdurulması, yeni fasıl açılmaması ve AB-Türkiye müzakerelerinde yeni girişim başlatılmaması anlamına geliyor.
NTV'nin haberinde yer verdiği tasarıya göre, müzakerelerin dondurulması kararı, "OHAL uygulaması kapsamında alınan orantısız önlemler" kaldırıldığında gözden geçirilecek.
Bu aşamada Türkiye'de "hukuk devleti ve insan haklarına saygı" ilkesinin temel alınacağı vurgulanıyor.
Metinde ayrıca idam cezasının yeniden ceza kanununa eklenmesinin Türkiye'nin AB katılım sürecinin "resmi biçimde askıya alınması" anlamına geleceği" belirtiliyor.
VİZE SERBESTİSİ İÇİN 7 KOŞUL
Karar tasarısında Türkiye'nin vize serbestisi için gerekli 72 koşuldan 7'sini yerine getirmediğine vurgu yapılıyor.
OYLAMA YARIN
Ortak karar tasarısı yarın öğle saatlerinde Strasbourg'daki AP Genel Kurul toplantısında oylamaya sunulacak.
HUKUKİ BAĞLAYICILIĞI YOK
Kararın hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor ancak aralık ayında konuyu görüşmeleri beklenen AB liderleri açısından bir formül oluşturabileceği ifade ediliyor.
ERDOĞAN: ÇIKACAK SONUCUN BİZİM İÇİN HİÇ BİR KIYMETİ YOKTUR
AP'nin yarın yapacağı oylamaya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan tüm dünyaya sesleniyorum. Sonuç ne çıkarsa çıksın bu oylamanın bizim gözümüzde hiç bir kıymeti harbiyesi yoktur. Bu ülkenin istikbali orada ellerin havaya kalkıp inmesi ile değişecek değildir. Bu oylamayı hazmetmemiz mümkün değildir. AP'nin böyle bir oylamaya gitmesi bile teröre desteğin göstergesidir. Avrupa ülkelerinin çoğu şuan terör örgütlerine yataklık yapıyor." dedi.
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avrupa heralde turkiyeyi esk turkiye saniyor bu dedikleri tuirkiyeyi zedeler avrupanin tek isdeyi olur idam olmamali obur isdekleri sayin cumhur baskaninin dediyi gibi hicmi hic onem tasimiyor once avrupa kendi dusduyu batakliktan ciksin hele onlar kendini yonetemiyorki onlarinda batmasina cokmu cok az zaman kaldi cunki onlarin batmasi amerkanin dagilmasini saliyacak basbakanini amerka halki kendisi secti
birakin batmakta olan avrupa oylasinlarin zaten bu oylamalari kendilerini ne kadar aciz bir durumda olduklari vede batmakta olduklarini kanitidir yürü türkiye allahin izniyle dogru yoldadir 2023 türkiyenin yili olacaktir aslinda mümslümanlarin ayaklanma yükseliz yili olacak 2023 yili abd ve avrupanin batisinin baslangicidir.
isabet olur çıkalım ab den islam girliği barış gücü kurlım 3. kuvvet olsun
avrupa terörist birliğine giren kim, siz yalandan kurduğunuz avrupa birliği adı altında Müslümanları yok etmek, siyonist yahudileri Dünyaya hakim olmak için avrupa terörist birliği kurdunuz, biz size layık olan chpkk hdpkk fetö veriyoruz tepe tepe kullanın, nasıl olsa işbirlikçileriniz.
bu gece otobüslerle 10.000 sığınmacıyı bulgar sınırına bırakın bakalım noli?
isimli oldumu simdi bu yorumun misafir olanlari asirlarca turkiye kovmamisdir kavmazda
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