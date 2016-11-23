İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'daki ikametgahında Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı grupları kabul eden Hamaney, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları uzatma kararını değerlendirdi.

Hamaney, "Mevcut Amerikan yönetimi, birçok kez nükleer anlaşmayı ihlal etti. Bunun son örneği de yaptırımların 10 yıl uzatılmasıdır. Gerçekleşmesi durumunda bu kesinlikle nükleer anlaşmanın ihlali olacaktır. İran İslam Cumhuriyeti buna karşı kesinlikle tepki verecektir." dedi.

ABD Temsilciler Meclisi'nde geçen hafta yapılan oylamada İran aleyhindeki yaptırımların 10 yıl uzatılmasını içeren yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edilmişti. Tasarının yasalaşması için önce Senatoda kabul edilmesi daha sonra da ABD Başkanı Barack Obama tarafından imzalanması gerekiyor.

NÜKLEER ANLAŞMANIN GELECEĞİ

Tahran yönetimi ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanan anlaşma uyarınca nükleer programında kısıtlamalara gitmesi karşılığında İran'a uygulanan ambargoların kaldırılması öngörülüyordu.

Anlaşmaya rağmen ABD tarafından uygulanan kısıtlamalar ve İran'ın buna tepkileri nükleer anlaşmanın geleceğiyle ilgili şüpheler doğuruyor. ABD'de 8 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, seçim kampanyası sürecinde Obama yönetimi tarafından İran'la imzalanan anlaşmayı sert şekilde eleştirmişti. Trump'ın başkan seçilmesiyle anlaşmanın uzun ömürlü olmayacağı yorumları yapılıyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 9 Kasım'da yaptığı açıklamada, Trump'ın seçim kampanyası boyunca başkan seçilmesi halinde nükleer anlaşmayı feshedeceğine yönelik söylemlerine işaretle, nükleer anlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı olduğunu ve bir hükümetin kendi başına alacağı kararla değiştirilmesinin mümkün olmadığını belirtmişti.