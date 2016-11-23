İngiltere Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs müzakereleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık mevcut barış sürecine tam destek vermektedir ve Kıbrıs'ta kalıcı barışın sağlanması için elinden gelen desteği vermeyi sürdürecektir" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, "Kıbrıs'ta kalıcı barışın sağlanması için elinden gelen desteği vermeyi sürdüreceğini" bildirdi.

DUNCAN: TAMAMEN ÇÖKTÜĞÜ ANLAMINA GELMEZ

İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan da dün parlamentoda yaptığı açıklamada, İsviçre'deki Kıbrıs müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının müzakerelerin "tamamen çöktüğü" anlamına gelmediğini söylemişti.

RUM YÖNETİMİ MÜZAKERELERİ TIKADI

Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lideri Nikos Anastasiadis arasında İsviçre'de yürütülen müzakereler Rum yönetiminin beklenen adımları atmaması nedeniyle önceki gün tıkanmıştı.

İsviçre'de 7-11 Kasım'da yapılan görüşmenin devamı niteliğindeki Mont Pelerin zirvesinin amacı, hem toprak meselesinde kriterlerin görüşülmesi hem de garantör ülkelerin katılacağı beşli konferansın tarihinin belirlenmesiydi.