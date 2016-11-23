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İngiliz rahatsız

İngiliz rahatsız
Türkiye, Lefkoşa'nın kuzeyinde 3 bin kişilik si'ni yaptırmaya başladı. İngilizler çıldırdı. The Times gazetesi, hem Yunan hem de bazı Türk vatandaşların bu camiyi tepkiyle karşılandığı yalanını yazdı. "Camiler sadece çok az sayıda Kıbrıslı Türk'ü cezbediyor" başlığını attı.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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