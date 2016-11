İkiyüzlü Merkel yalanlara doymuyor!

HDPKK'lı vekillere kucak açan, PKK mitinglerine müsaade eden terör destekçisi Merkel yalanlara doymuyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel şimidi de "Açıkça söylüyorum darbe teşebbüsünü Almanya ve Avrupa olarak kınadık. Ayrıca terörün her türlüsü karşısında olduğumuzu da açıkça ifade ettik." diyerek büyük bir ikiyüzlülük örneği sergiledi.



KÜSTAH AÇIKLAMALAR

Alman Federal Meclisi, 2017 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Bütçe görüşmelerinin tartışıldığı oturumda ağırlıklı olarak Türkiye konuşuldu. Oturumda bir konuşma yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, muhalefetin Türkiye ile Alman hükümeti arasındaki dostluğa yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Merkel, tartışma kültüründen yana olduğunu fakat bunu yaparken seviyenin korunmasına özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'deki gelişmelerin kaygı verici olduğunu, bazı değerlerin alarm verdiğini belirten Merkel, "Açıkça söylüyorum darbe teşebbüsünü Almanya ve Avrupa olarak kınadık. Ayrıca terörün her türlüsü karşısında olduğumuzu da açıkça ifade ettik. 4 bini aşkın PKK'lıya dava açıldı. Fakat hukuk devleti gereği olarak siyasetin hukuka müdahale etmemesi lazım. Almanya diğer devletler gibi 'hukuk devleti' kurallarına uyuyor. Bunun yanında Türkiye'de basın özgürlüğü kısıtlanmasını, binlerce insanın tutuklanmasını da tenkit ediyoruz. Her şeye rağmen Türkiye ile görüşmelerin kesilmesini istemiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Steinmeier'in Türkiye ziyaretine de değinen Merkel, kendisinin de Türkiye ile görüşmelere devam edeceğini söyledi. Türkiye ile sağlıklı ilişkilerin devam etmesinden yana olduğunu belirten Merkel, Türkiye'deki olumsuz gelişmeleri de dile getireceğini söyledi.