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İkiyüzlü Merkel yalanlara doymuyor!

Terör sever 'nın Başbakan'ı , Türkiye'den kaçıp kendilerine sığınan teröristlere kucak açmamış gibi, “Açıkça söylüyorum darbe teşebbüsünü Almanya ve Avrupa olarak kınadık. Ayrıca terörün her türlüsü karşısında olduğumuzu da açıkça ifade ettik." dedi.

İkiyüzlü Merkel yalanlara doymuyor!

HDPKK'lı vekillere kucak açan, PKK mitinglerine müsaade eden terör destekçisi Merkel yalanlara doymuyor. Başbakanı şimidi de "Açıkça söylüyorum darbe teşebbüsünü Almanya ve Avrupa olarak kınadık. Ayrıca terörün her türlüsü karşısında olduğumuzu da açıkça ifade ettik." diyerek büyük bir ikiyüzlülük örneği sergiledi.

KÜSTAH AÇIKLAMALAR
Alman Federal Meclisi, 2017 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Bütçe görüşmelerinin tartışıldığı oturumda ağırlıklı olarak Türkiye konuşuldu. Oturumda bir konuşma yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, muhalefetin Türkiye ile Alman hükümeti arasındaki dostluğa yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Merkel, tartışma kültüründen yana olduğunu fakat bunu yaparken seviyenin korunmasına özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'deki gelişmelerin kaygı verici olduğunu, bazı değerlerin alarm verdiğini belirten Merkel, "Açıkça söylüyorum darbe teşebbüsünü Almanya ve Avrupa olarak kınadık. Ayrıca terörün her türlüsü karşısında olduğumuzu da açıkça ifade ettik. 4 bini aşkın PKK'lıya dava açıldı. Fakat hukuk devleti gereği olarak siyasetin hukuka müdahale etmemesi lazım. Almanya diğer devletler gibi 'hukuk devleti' kurallarına uyuyor. Bunun yanında Türkiye'de basın özgürlüğü kısıtlanmasını, binlerce insanın tutuklanmasını da tenkit ediyoruz. Her şeye rağmen Türkiye ile görüşmelerin kesilmesini istemiyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Steinmeier'in Türkiye ziyaretine de değinen Merkel, kendisinin de Türkiye ile görüşmelere devam edeceğini söyledi. Türkiye ile sağlıklı ilişkilerin devam etmesinden yana olduğunu belirten Merkel, Türkiye'deki olumsuz gelişmeleri de dile getireceğini söyledi.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba 13:43
YORUMLAR 13 yorum yapıldı

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Teoman Top Teoman Top

Avrupanın en iki yüzlüsü Almanya ve onları kölesi ve usakları olan Hollanda. En pisi Fransa en kurnazlarıda ingiltere. Geriside sadece menfaatları için bunları takip ediyorlar. Bizi bizden çok seven zaten olamaz, ama Yunanistan ve Israil digerlerine nazaran yinede en iyi Türkiye dostları. Ama biz bunu malesef idrak edemiyoruz. Türkiyemizin bir an önce EU sevdasından vazgeçip baska ufuklara açılması artık sart oldu. Ne mutlu Türküm diyene ve Türklerine sevenlere.

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evet0
hayır0
cevapla 23.11.2016 16:21
UzakSes UzakSes

Hitler`in Yalan-Makinasi Goebbels ne dermis...? Bir Yalan hergün tekrarlanisa, halk da bunun dogru olduguna inanir, diye. Merkel`in yalan söylemesini artik dogal karsilamak lazim!

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.11.2016 16:09
CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

Daha çoooook kaygı duyacaksınız merkel...BUNLAR DAHA BAŞLANGIÇ...

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 23.11.2016 15:24
CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

kınıyorsun da...ülkende teröristler cirit atıyor...BUNA NE DİYECEĞİZ...Kaygı duyduğunuz ülkenizde yetişen ve barınan teröristleri öldürdüğümüz için olmasın...

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 23.11.2016 15:23
ugurcan4444 ugurcan4444

Umdurmuzdamı; Hayır. Türkiye bu 2 yüzlülüğünüzü unurtmu;Hayır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.11.2016 14:55
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