HDPKK'lı vekillere kucak açan, PKK mitinglerine müsaade eden terör destekçisi Merkel yalanlara doymuyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel şimidi de "Açıkça söylüyorum darbe teşebbüsünü Almanya ve Avrupa olarak kınadık. Ayrıca terörün her türlüsü karşısında olduğumuzu da açıkça ifade ettik." diyerek büyük bir ikiyüzlülük örneği sergiledi.
KÜSTAH AÇIKLAMALAR
Alman Federal Meclisi, 2017 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Bütçe görüşmelerinin tartışıldığı oturumda ağırlıklı olarak Türkiye konuşuldu. Oturumda bir konuşma yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, muhalefetin Türkiye ile Alman hükümeti arasındaki dostluğa yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Merkel, tartışma kültüründen yana olduğunu fakat bunu yaparken seviyenin korunmasına özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'deki gelişmelerin kaygı verici olduğunu, bazı değerlerin alarm verdiğini belirten Merkel, "Açıkça söylüyorum darbe teşebbüsünü Almanya ve Avrupa olarak kınadık. Ayrıca terörün her türlüsü karşısında olduğumuzu da açıkça ifade ettik. 4 bini aşkın PKK'lıya dava açıldı. Fakat hukuk devleti gereği olarak siyasetin hukuka müdahale etmemesi lazım. Almanya diğer devletler gibi 'hukuk devleti' kurallarına uyuyor. Bunun yanında Türkiye'de basın özgürlüğü kısıtlanmasını, binlerce insanın tutuklanmasını da tenkit ediyoruz. Her şeye rağmen Türkiye ile görüşmelerin kesilmesini istemiyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Steinmeier'in Türkiye ziyaretine de değinen Merkel, kendisinin de Türkiye ile görüşmelere devam edeceğini söyledi. Türkiye ile sağlıklı ilişkilerin devam etmesinden yana olduğunu belirten Merkel, Türkiye'deki olumsuz gelişmeleri de dile getireceğini söyledi.
İkiyüzlü Merkel yalanlara doymuyor!
Terör sever Almanya'nın Başbakan'ı Angela Merkel, Türkiye'den kaçıp kendilerine sığınan teröristlere kucak açmamış gibi, “Açıkça söylüyorum darbe teşebbüsünü Almanya ve Avrupa olarak kınadık. Ayrıca terörün her türlüsü karşısında olduğumuzu da açıkça ifade ettik." dedi.
HDPKK'lı vekillere kucak açan, PKK mitinglerine müsaade eden terör destekçisi Merkel yalanlara doymuyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel şimidi de "Açıkça söylüyorum darbe teşebbüsünü Almanya ve Avrupa olarak kınadık. Ayrıca terörün her türlüsü karşısında olduğumuzu da açıkça ifade ettik." diyerek büyük bir ikiyüzlülük örneği sergiledi.
kalan karakter 1000
Avrupanın en iki yüzlüsü Almanya ve onları kölesi ve usakları olan Hollanda. En pisi Fransa en kurnazlarıda ingiltere. Geriside sadece menfaatları için bunları takip ediyorlar. Bizi bizden çok seven zaten olamaz, ama Yunanistan ve Israil digerlerine nazaran yinede en iyi Türkiye dostları. Ama biz bunu malesef idrak edemiyoruz. Türkiyemizin bir an önce EU sevdasından vazgeçip baska ufuklara açılması artık sart oldu. Ne mutlu Türküm diyene ve Türklerine sevenlere.
Hitler`in Yalan-Makinasi Goebbels ne dermis...? Bir Yalan hergün tekrarlanisa, halk da bunun dogru olduguna inanir, diye. Merkel`in yalan söylemesini artik dogal karsilamak lazim!
Daha çoooook kaygı duyacaksınız merkel...BUNLAR DAHA BAŞLANGIÇ...
kınıyorsun da...ülkende teröristler cirit atıyor...BUNA NE DİYECEĞİZ...Kaygı duyduğunuz ülkenizde yetişen ve barınan teröristleri öldürdüğümüz için olmasın...
Umdurmuzdamı; Hayır. Türkiye bu 2 yüzlülüğünüzü unurtmu;Hayır.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.