"Batı'nın demokrasi anlayışı bozuk"

Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Vladimir Putin, Avrupa Parlamentosunca (AP) kabul edilen, Rusya'nın son yıllarda medya yoluyla Avrupa Birliği (AB) karşıtı propaganda yürüttüğü ve buna ilişkin önlem alınması çağrısında bulunulan tasarıyı değerlendirdi.

Putin, "Eğer böyle bir karar alındıysa, Batı toplumunun demokrasi anlayışında açık bir bozukluk gözlemliyoruz demektir. Bize yakın zamanda demokrasiyi öğretmeye çalıştılar ve bu çabalar devam ediyor. Biz bu (demokrasi) öğretmenlerinden bir şeyleri yasaklamanın en kısır yol olduğunu ve bunun demokratik normlara ve prensiplere uymadığını duyduk. Sonunda aklıselimin hakim olmasını ve herhangi bir kısıtlama yaşanmamasını umut ediyorum" dedi.

AP tarafından kabul edilen tasarıda, Rusya'nın son yıllarda medya yoluyla AB karşıtı propaganda yürüttüğü belirtilerek buna ilişkin önlem alınması çağrısında bulunulmuştu. Oylanarak kabul edilen tasarıda Rusya; AB ülkeleri arasında farklılık ve çatışmaları kullanarak AB'yi bölmeye çalışmak, Birlik içinde siyasi parti ve organizasyonlara destek vererek propaganda yapmakla suçlanmış, Rusya'nın son yıllarda medya yoluyla AB karşıtı propaganda yürüttüğü ve buna ilişkin önlem alınması çağrısında bulunulmuştu.