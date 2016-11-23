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Alman devi krizle boğuşuyor

Almanya'nın en ünlü hava yolu şirketi 'da görevli pilotların bugünün yanı sıra perşembe günü de greve gideceği bildirildi. Şirket grev nedeniyle bugün 900 uçuşunu iptal etmek zorunda kalırken karardan 100 bin yolcunun etkilendiği bildirildi.

Alman devi krizle boğuşuyor

Alman hava yolu şirketi 'da görevli pilotların bugünün yanı sıra perşembe günü de greve gideceği bildirildi.

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan açıklamada, Lufthansa'da sendikaya bağlı pilotların bugün başlattığı iş bırakma eyleminin 24 Kasım Perşembe saat 00.01 ile 23.59 arasında da devam edeceği belirtildi.

İş bırakma eyleminden ülke genelindeki kısa ve uzun mesafeli tüm uçuşların etkileneceği belirtilen açıklamada, bugünkü grev nedeniyle Lufthansa'nın yaklaşık 900 uçuşunu iptal etmek zorunda kaldığı anımsatıldı. Karardan 100 bin yolcunun etkilendiği öğrenildi.

Açıklamada ayrıca hem Frankfurt İş Mahkemesinin hem de Hessen Eyalet Mahkemesinin grevin kabul edilebilir olduğunu açıkladığı paylaşıldı.

VC, daha önceki açıklamasında sendikanın yılda ortalama yüzde 3,66 ücret artışı talep ettiğini ancak işverenin bu düzeyde bir ücret artışı yapmak istemediğini bildirmişti.

Luftansa'da pilotlar 2014'den beri 13 kez greve gitmişti.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba 16:42
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Seninleyiz Reis Seninleyiz Reis

Peşin para satın alalım adınıda TLHY TÜRK Lufthansa Hava Yolları yapalım

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cevapla 23.11.2016 16:52
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