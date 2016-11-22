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Varlık içinde yokluk!

Varlık içinde yokluk!
ABD'nin çiçeği burnunda First Lady'si Melania Trump'ın ağabeyi Denis Cigelnjak zorlu yaşamını gözler önüne serdi. Slovenya'da yaşayan 50 yaşındaki Cigelnjak, kardeşinin 'Altın Sarayı'nı sadece televizyonda görebildiğini söyledi. Bir tekstil fabrikasında çalışan Denis Cigelnjak "Kızım ve eşimle küçük bir dairede yaşıyoruz. Kazandığım para ile zor geçiniyoruz. Eğer kardeşim Melania beni yok saymasaydı yine ortaya çıkmazdım" dedi. Beyaz Saray'a taşınmaya hazırlanan Melania Trump New York'ta 5'inci Cadde'de bulunan Trump Tower'ın çatı katındaki lüks evinde yaşıyor. Trump'ın 100 milyon dolarlık bir jeti, yıllık 60 milyon dolar geliri var. 'ın babası Viktor Knavs uzun bir süre kabul etmediği oğlu Denis'e mahkeme zoruyla nafaka ödemişti.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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