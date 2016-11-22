Varlık içinde yokluk!

ABD'nin çiçeği burnunda First Lady'si Melania Trump'ın ağabeyi Denis Cigelnjak zorlu yaşamını gözler önüne serdi. Slovenya'da yaşayan 50 yaşındaki Cigelnjak, kardeşinin 'Altın Sarayı'nı sadece televizyonda görebildiğini söyledi. Bir tekstil fabrikasında çalışan Denis Cigelnjak "Kızım ve eşimleküçük bir dairede yaşıyoruz. Kazandığımpara ile zor geçiniyoruz. Eğerkardeşim Melania beni yok saymasaydıyine ortaya çıkmazdım" dedi. BeyazSaray'a taşınmaya hazırlanan MelaniaTrump New York'ta 5'inci Cadde'debulunan Trump Tower'ın çatı katındakilüks evinde yaşıyor. Trump'ın 100 milyon dolarlık bir jeti, yıllık 60 milyon dolar geliri var. Melania Trump'ın babası Viktor Knavs uzun bir süre kabul etmediği oğlu Denis'e mahkeme zoruyla nafaka ödemişti.
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