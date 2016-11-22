Donald Trump'ın medya mensupları ile yaptığı bir toplantıda CNN yöneticilerinden Jeff Zucker'a CNN haber ağının yalancı olduğunu söylediği iddia edildi.

Trump pazartesi günü Trump Tower'de ABD medyasının önde gelen yöneticileri ile görüştü. Görüşmede kayıt alınmasına izin verilmedi. New York Post'un toplantıya katılan ancak ismini açıklamayan birine dayandırdığı haberine göre, Trump'un 30 - 40 kişinin olduğu ortamda Zucker'a dönerek CNN haber ağının yalancı olduğunu belirtti ve "Bundan utanmalısınız" dedi. Trump'un diğer medya yöneticilerine de sert sözler söylediği iddia ediliyor.

Haberde, Trump'la görüşmeye katılanlar arasında, NBC'den Deborah Turness, Lester Holt ve Chuck Todd, ABC'den James Goldston, George Stefanopulos, David Muir ve Martha Raddatz, CBS'den 'Norah O'Donnell John Dickerson, Charlie Rose, Christopher Isham, Fox News'ten Bill Shine, Jack Abernethy, Jay Wallace, Suzanne Scott, MSNBC'den Phil Griffin ve CNN Jeff Zucker ve Erin Burnett bulunduğu belirtildi

Trump ekibinden ise şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.