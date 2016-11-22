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rekor fiyata satıldı

Tenten rekor fiyata satıldı
Ünlü çizgi roman karakteri 'in çizimlerinin bulunduğu bir eser, önceki gün Fransa'nın başkenti Paris'teki Artcurial Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarıldı. Herge adıyla tanınan Belçikalı çizer Georges Prosper Remi tarafından 1929'da yaratılan Tenten'in, 'Ay'daki Kâşifler' isimli maceralarının bulunduğu bir çizim 1 milyon 550 bin Euro'ya (yaklaşık 5 milyon 600 bin TL) satıldı. Siyah beyaz kare kalem çalışması olan eser, Avrupalı bir koleksiyoncu tarafından satın alındı
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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