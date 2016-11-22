Tenten rekor fiyata satıldı

Ünlü çizgi roman karakteri Tenten'in çizimlerinin bulunduğu bir eser, önceki gün Fransa'nın başkenti Paris'teki Artcurial Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarıldı. Herge adıyla tanınan Belçikalı çizer Georges Prosper Remi tarafından 1929'da yaratılan Tenten'in, 'Ay'dakiKâşifler' isimli maceralarınınbulunduğu bir çizim 1 milyon 550bin Euro'ya (yaklaşık 5 milyon 600bin TL) satıldı. Siyah beyaz kare kalem çalışması olan eser, Avrupalı bir koleksiyoncu tarafından satın alındı
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