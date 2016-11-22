Yol Durumu
  1. Irak'tan tehlikeli PKK hamlesi!

'de 'a ağır darbe

Şehid ve Gaziler Vakfı Başkanı Mahallati: "'de öldürülen İranlı sayısı bin kişiyi geçti"

Suriyede İrana ağır darbe

Şehid ve Gaziler Vakfı Başkanı Seyyid Muhammed Ali Şehidi Mahallati, 'deki çatışmalarda öldürülen İranlıların sayısının bini geçtiğini söyledi.

Tesnim Haber Ajansına göre, başkent Tahran'da Besiç Haftası münasebetiyle düzenlenen programda konuşan Mahallati, Suriye'deki çatışmalarda Esed rejimi saflarında savaşırken öldürülen İranlılar hakkında bilgi verdi.

Mahallati, "Şu an itibarıyla Suriye'de öldürülen İranlı sayısı bin kişiyi geçti. Hepsine minnet borçluyuz." dedi.
Etiketler: , ,
  • 22 Kasım 2016, Salı 19:02
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar