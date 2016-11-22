İran Şehid ve Gaziler Vakfı Başkanı Seyyid Muhammed Ali Şehidi Mahallati, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İranlıların sayısının bini geçtiğini söyledi.
Tesnim Haber Ajansına göre, başkent Tahran'da Besiç Haftası münasebetiyle düzenlenen programda konuşan Mahallati, Suriye'deki çatışmalarda Esed rejimi saflarında savaşırken öldürülen İranlılar hakkında bilgi verdi.
Mahallati, "Şu an itibarıyla Suriye'de öldürülen İranlı sayısı bin kişiyi geçti. Hepsine minnet borçluyuz." dedi.
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