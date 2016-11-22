İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında, "Almanya'dan ülkesine almak istediği denizaltıları satan şirketle bağlantıları olduğu" iddiasıyla yolsuzluk soruşturması açıldı.

Yerel basınında yer alan haberlere göre, İsrail Adalet Bakanlığı, muhalefetin talebi üzerine Netanyahu'ya soruşturma açılmasına izin verdi. Partisi Likut'un grup toplantısında yaptığı konuşmada yolsuzluk iddialarını reddeden Netanyahu ise, "Bu anlaşma yasalara uygundur ve konuyla ilgili belgeler tamamen güvenilirdir." ifadesini kullandı.

Daha önce İsrail'deki 10 televizyonu Alman basınına dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun, denizaltıları satan Alman şirketi ile bağlantıları olduğunu öne sürmüştü.

İsrail, 1998'den bu yana Almanya'dan günümüzde en gelişmiş denizaltılar arasında yer alan ve uzun menzilli füze atabilme özelliğine sahip Dolphin marka dört denizaltı almıştı. İsrail son olarak da Alman yapımı olan ve nükleer başlıklı füze taşıyabilme özelliğine sahip Tanin marka denizaltını 2014 yılında filosuna katmıştı. İsrail'in Almanya'dan altıncı denizaltıyı ise 2019'da almayı planladığı belirtiliyor.