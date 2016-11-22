200'ER KİŞİLİK GRUP
Tel Abyad'ta faaliyet gösteren terör kampında militanlar, 200'er kişilik gruplar halinde eğitim görüyor. 2016 yılı Eylül ayından itibaren bin 400 terörist bu kampta eğitim gördü. Terör kampı için Tel Abyad merkezde 500 kişilik Mektebi Tahsisiye okulu merkez olarak seçildi. Teorik eğitimi merkezde yer alan Mektebi Tahassusiye okulunda gören teröristlere ateşli silah eğitimi ise Tel Abyad kırsalında ABD'li uzmanlar tarafından veriliyor.
HASEKE'DEN TAŞINIYOR
Tel Abyad'ta açılan PKK kampına Haseke'ye bağlı Amude, Kamışlı, Dirbesiye beldelerinden ve Aynel Arap'tan gelerek eğitim gören militanları olduğu bilgisi veriliyor. Yeni Safak'a bilgi veren saha kaynakları Tel Abyad kampında eğitilenler arasında Türkiye vatandaşı terör örgütü mensuplarının da bulunduğunu belirtiyor.
MÜNBİÇ'E GÖNDERİLİYOR
Eylül ayında başlayan eğitimin Rakka Operasyonu'na hazırlık gerekçesi ile başladığı ancak şuana kadar eğitim görenlerin büyük bölümünün Münbiç Cephesi'ne sevk edildiği bölgeden gelen bilgiler arasında. Tel Abyad PKK eğitim kampında ABD'li uzmanlar nezaretinde eğitilen 200 kişilik terörist grup, geçen hafta içerisinde düzenlenen törenle sertifikalarını alarak cepheye gönderildi.
RAKKA İÇİN EĞİTİLİYORLAR YALANI
Beyaz Saray Suriye Özel Temsilcisi Mc Gurk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada PKK-PYD'nin Münbiç'te eğitim verdiğini ve bu eğitimlerin tamamlanması dahilinde bölgeden çekileceğini duyurmuştu. Münbiç'te faaliyet gösteren terör eğitim kampı da ABD denetiminde Suriye PKK'sı militanlarına tahsis edilen kamp özelliği taşıyor.
PYD'NİN CASUSLARI
Savaş uçakları tarafından vurulan Şeyh Nasır köyünde ÖSO ve PYD milisleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. ÖSO birlikleri öğle saatlerinde 3 PYD militanını sağ ele geçirdiklerini açıklarken en az 7 PYD'linin de öldürüldüğünü duyurdu. ÖSO ve DEAŞ arasında ise çatışmalar Kubbesiyn köyünde yoğunlaştı.
Kaynak: Yeni Şafak
kalan karakter 1000
ilk günden beri bu pyd liler bombalansın dşiye yazmıştım yapılsaydı bunlar olmuyacaktı
amerika yok olmana az kaldı, artık batık şehrin malları diyebiliriz, pislik amerika şunu iyi bil yıllardan beri eşek esedi ve ırak'taki satılmış ibadi yi kullanarak orta doğuyu kana buladın çünkü amerika siyonist yahudilerin elinde, o pislik yahudilerin tek tek geberecekler, ilk olarak israil pislikleri yok olacak İnşallah.
tel abyadda,,amerikan hapishanelerindeki suçlular,eğitim veriyor..özgürlüklerini kazanmak için teklif ya eğitim veya savaş...yada ömür boyu hapis..
iyi ya nerde konuslandiklari biliniyo,binelim tepelerine yok edelim kefereyi!
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.