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'tan tehlikeli hamlesi!

Milletvekili Şahevan Abdullah, hükümetinin terör örgütü 'ya verip, diğer Kürt siyasi partilerine karşı örgütün Kerkük'te güçlenmesini istediğini ileri sürdü.

Iraktan tehlikeli PKK hamlesi!

Şahevan Abdullah, 'nin resmi internet sitesinde yayınlanan sında, "'nın daha önce Kerkük'ün Arafe semtinde ofisi vardı. Ancak Bağdat kentteki diğer Kürt siyasi partilere karşı PKK'ya verip örgütün daha da güçlenmesini istiyor. Kerkük halkı da bunun farkına varmaya başladı." ifadelerini kullandı.

merkezi hükümetinin PKK'ya silah verdiğini iddia eden Abdullah, "Bağdat PKK'yı kullanarak Kerkük'te güçlenmeyi planlıyor ancak Kürt siyasi partilerin kentteki varlığı olduğu sürece Bağdat'ın amaçlarına ulaşması mümkün değildir" dedi.

Bağdat'ın, Haşdi Şabi ve "İran'dan destek alan" PKK'nın aracılığıyla bölgedeki hedeflerine ulaşmaya çalıştığını savunan Abdullah, şunları söyledi:

"İstediği zaman söz konusu tarafların siyasi ajandasına göre hareket eden PKK, Kerkük'te Türkiye aleyhtarı faaliyetler yürütüyor. PKK ve Bağdat, hiçbir şekilde bu siyasetlerinden dolayı başarılı olamayacaklar. Herkes bundan emin olsun."

PKK FIRSAT BİLDİ
Terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014 tarihinde Irak'ın 2'nci büyük kenti Musul ve diğer bölgeleri ele geçirmesinden sonra meydana gelen güvenlik boşluğunu fırsat bilen PKK, Kerkük ve Musul'un Sincar ilçesine militan göndererek orada çeşitli kamp ve üsler kurdu.
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  • 22 Kasım 2016, Salı 18:50
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