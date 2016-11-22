Göreve gelsin bakalım !

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ABD Başkanı Barack Obama, Peru'da Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi'nde konuştu. Trump'ın başkanlık seçimi kazanmasıyla ilgili açıklamalar yapan Obama, "En kötüyü düşünmeyin. Sonuç çıkarmadan önce yönetimin göreve gelmesini bekleyin" dedi. Bu açıklama, Trump cephesinde pek hoş karşılanmadı.
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