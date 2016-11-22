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Evlat bulmaca

n , 5 yıl önce Suriyeli ’dan boşandı. Ayrılığı hazmedemeyen adam kızları Emma’yı kaçırdı. Eski eşinin Türkiye’de tutuklandığını öğrenen anne, “Kızımı geri istiyorum” dedi

Evlat bulmaca
İtalya'da yaşayan Alice Rossini, Suriyeli Mohammed Kharat ile olan evliliğini 2011 yılında açtığı boşanma davasıyla sonlandırdı. Ayrılığı kabullenemeyen Kharat, bu evlilikten dünyaya gelen 21 aylık kızları Emma'yı kaçırarak, ülkesi Suriye'ye götürdü. Kızıyla birlikte izini kaybettiren baba, eski eşi Rossini'yi telefonla arayarak, ayrılık kararı sonrası cezalandırmak için kızını kaçırdığını söyledi. Bunun üzerine eski eşinden davacı oldu. Mahkeme, Mohammed Kharat hakkında 10 yıl hapis cezası verdi ve hakkında Interpol tarafından arama kararı çıkarıldı. Kızını bulmak için harekete geçen anne Rossini 2014 yılında 6 yaşına girecek olan kızını bulma umuduyla Türkiye- Suriye sınırına kadar geldi. Telefonla ulaştığı eski eşinden, "Kızını istiyorsan 300 bin euro vermen gerek" cevabını aldı. Kızını bulamayan acılı anne 'ya geri döndü. Geçtiğimiz günlerde ise eski eşinin Türkiye'de tutuklandığını öğrendi. Kızını bir daha görebilme umudu olan anne Alice Rossini, "Kızımı geri istiyorum. Kızımı geri getiremezse ülkemin benim için bir değeri kalmaz" dedi. Çaresiz annenin avukatı Luca Zita ise "Kharat Türkiye'de yabancıların tutulduğu bir merkezdeymiş. Türkiye'nin, Kharat'ı İtalya'ya iade etmeyebileceğini, Suriye'ye gönderebileceklerini söylediler. Gönderilirse bir daha bulamayız. Bu, Emma'yı evine geri getirebilmek için tek şansımız" dedi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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