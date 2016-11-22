Evlat bulmaca

İtalyan Alice Rossini, 5 yıl önce Suriyeli Mohammed Kharat’dan boşandı. Ayrılığı hazmedemeyen adam kızları Emma’yı kaçırdı. Eski eşinin Türkiye’de tutuklandığını öğrenen anne, “Kızımı geri istiyorum” dedi
İtalya'da yaşayan AliceRossini, Suriyeli MohammedKharat ile olan evliliğini 2011 yılındaaçtığı boşanma davasıyla sonlandırdı.Ayrılığı kabullenemeyen Kharat,bu evlilikten dünyaya gelen 21aylık kızları Emma'yı kaçırarak,ülkesi Suriye'ye götürdü. Kızıylabirlikte izini kaybettiren baba, eskieşi Rossini'yi telefonla arayarak,ayrılık kararı sonrası cezalandırmakiçin kızını kaçırdığını söyledi. Bununüzerine Alice Rossini eski eşindendavacı oldu. Mahkeme, MohammedKharat hakkında 10 yıl hapis cezasıverdi ve hakkında Interpol tarafındanarama kararı çıkarıldı. Kızını bulmakiçin harekete geçen anne Rossini2014 yılında 6 yaşına girecek olankızını bulma umuduyla Türkiye-Suriye sınırına kadar geldi.Telefonla ulaştığı eski eşinden, "Kızınıistiyorsan 300 bin euro vermen gerek"cevabını aldı. Kızını bulamayan acılıanne İtalya'ya geri döndü. Geçtiğimizgünlerde ise eski eşinin Türkiye'detutuklandığını öğrendi. Kızını birdaha görebilme umudu olan anneAlice Rossini, "Kızımı geri istiyorum.Kızımı geri getiremezse ülkemin benimiçin bir değeri kalmaz" dedi. Çaresizannenin avukatı Luca Zita ise "KharatTürkiye'de yabancıların tutulduğu birmerkezdeymiş. Türkiye'nin, Kharat'ıİtalya'ya iade etmeyebileceğini,Suriye'ye gönderebileceklerinisöylediler. Gönderilirse bir dahabulamayız. Bu, Emma'yı evine gerigetirebilmek için tek şansımız" dedi.
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