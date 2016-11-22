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Dünyayı ikiye bölen terlik

Dünyayı ikiye bölen terlik
Herkesin farklı renk kombinasyonuyla gördüğü elbisenin ardından internet şimdi de bu terlikle çalkalanıyor. Terliğin görseli, Portekizce yazan Falsiane adlı bir Twitter hesabından geçen hafta paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bu parmak arası terliği beyaz-altın sarısı, bir kısmı ise mavi-siyah olarak algıladı. Geçen yıl Şubat ayında 21 yaşındaki İskoç şarkıcı Caitlin McNeill tarafından pyalşılan elbise fotoğrafı, rengi yüzünden tüm dünyayı ikiye bölmüştü. Bilim insanları, görüş farklılığının, iç ortam ve dış ortam ışığını işleme alışkanlığına bağlı olarak, beynin ışık süzgecinden kaynaklandığını açıklamıştı.
Etiketler:
  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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