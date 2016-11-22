Ayrılık sinyali

Fransa'da merkez sağının cumhurbaşkanı adaylığı için yapılan ön seçimin ilk turunu eski başbakanlardan FrançoisFillon kazandı. Oylamada üçüncü olan Sarkozy, aktif siyasetten çekildiğini açıkladı. Sarkozy'nin bu sonuçla iki darbe yediği iddia edildi. Fransız magazin gündeminde, Carla Bruni'nin, "Yine Elysee Sarayı'ndayaşamak istiyorum. Eer tekrarbu amacıma ulaşamazsam,kendime yeni bir yol çizerim" sözleri vardı. Nicolas Sarkozy'nin 'deliler' gibi aşık olduğu Carla'dan ayrılmamak için aday olduğu iddia edildi. İtalyanmedyası da Carla Bruni'ninayrılmak için gün saydığınadikkat çekti. Çiftin uzun süredir mutsuz bir yaşam sürdüğü Sarkozy'nin 'Cumhurbaşkanlığıhedefi' için bu durumun gizlendiği de son dönemde konuşuluyordu.
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