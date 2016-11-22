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Ayrılık sinyali

Carla Bruni, siyasi hayatı biten eşi ’den ayrılmak için avukatlarıyla görüşmeye başladı

Ayrılık sinyali
Fransa'da merkez sağının cumhurbaşkanı adaylığı için yapılan ön seçimin ilk turunu eski başbakanlardan François Fillon kazandı. Oylamada üçüncü olan Sarkozy, aktif siyasetten çekildiğini açıkladı. 'nin bu sonuçla iki darbe yediği iddia edildi. Fransız magazin gündeminde, Carla Bruni'nin, "Yine Elysee Sarayı'nda yaşamak istiyorum. Eer tekrar bu amacıma ulaşamazsam, kendime yeni bir yol çizerim" sözleri vardı. Nicolas Sarkozy'nin 'deliler' gibi aşık olduğu Carla'dan ayrılmamak için aday olduğu iddia edildi. İtalyan medyası da Carla Bruni'nin ayrılmak için gün saydığına dikkat çekti. Çiftin uzun süredir mutsuz bir yaşam sürdüğü Sarkozy'nin 'Cumhurbaşkanlığı hedefi' için bu durumun gizlendiği de son dönemde konuşuluyordu.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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