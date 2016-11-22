Almanya pişman!

ABD'nin 45. Başkanı DonaldTrump'ın dedesi FriedrichTrump'ı, Almanlar'ın 1905 yılındakovduğunun belgesi ortaya çıktı. FriedrichTrump'ı sınırdışı eden belgeyi araştırmacıRoland Paul buldu. Dürkheim ilçe idaresininKallstadt belediyesine gönderdiği 27 Şubat1905 tarihli belgede, zarfı Amerikanvatandaşı Trump'ın açması istendiğive Friedrich Trump'ın en geç 1 Mayıs1905 tarihine kadar Bavyera sınırlarınıterk etmesi, aksi takdirde sınır dışıedileceğine dikkat çekildi. Araştırmadaelde edilen bilgilere göre FriedrichTrump, Almanya'da askerlik göreviniyapmadan 1885'te Amerika'yagöç etti. 1905 yılında zengin biriolarak memleketine dönerek, tekrar Almanvatandaşlığına başvurdu. Ancak başvurusureddedildi. Bu durum dün Almanya FederalMeclisi'nde gündem oldu. Almanya'ya karşısert açıklamalar yapan Trump nedeniylebir hayli tedirgin olan milletvekilleri,"Meğer Trump'ı kendi elimizle başkanyapmışız. Bir devlet görevlisininhatasının bedelini 100 yıl sonra bizödeyeceğiz" dedi. Alman medyasındageniş yer bulan bu duruma, ülkedeyaşayanlar da tepki gösterdi. FriedrichTrump'ın, ABD'de altın aradığı ardındanrestoran işine girdiği ve başarısız olduğubelirtildi. Dede Trump, son olarakgenelev işine girdikten sonra büyükservet yaptığı ifade edildi.
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