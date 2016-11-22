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pişman!

’nın Trump’ın dedesini vatandaşlıktan attığı belge ortaya çıktı. Alman Federal Meclisi’ndeki vekiller, “Belayı biz başkan yaptık aslında” diyerek pişmanlığını dile getirdi

Almanya pişman!
ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın dedesi Friedrich Trump'ı, Almanlar'ın 1905 yılında kovduğunun belgesi ortaya çıktı. Friedrich Trump'ı sınırdışı eden belgeyi araştırmacı Roland Paul buldu. Dürkheim ilçe idaresinin Kallstadt belediyesine gönderdiği 27 Şubat 1905 tarihli belgede, zarfı Amerikan vatandaşı Trump'ın açması istendiği ve Friedrich Trump'ın en geç 1 Mayıs 1905 tarihine kadar Bavyera sınırlarını terk etmesi, aksi takdirde sınır dışı edileceğine dikkat çekildi. Araştırmada elde edilen bilgilere göre Friedrich Trump, 'da askerlik görevini yapmadan 1885'te Amerika'ya göç etti. 1905 yılında zengin biri olarak memleketine dönerek, tekrar Alman vatandaşlığına başvurdu. Ancak başvurusu reddedildi. Bu durum dün Almanya Federal Meclisi'nde gündem oldu. Almanya'ya karşı sert açıklamalar yapan Trump nedeniyle bir hayli tedirgin olan milletvekilleri, "Meğer Trump'ı kendi elimizle başkan yapmışız. Bir devlet görevlisinin hatasının bedelini 100 yıl sonra biz ödeyeceğiz" dedi. Alman medyasında geniş yer bulan bu duruma, ülkede yaşayanlar da tepki gösterdi. Friedrich Trump'ın, ABD'de altın aradığı ardından restoran işine girdiği ve başarısız olduğu belirtildi. Dede Trump, son olarak genelev işine girdikten sonra büyük servet yaptığı ifade edildi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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