ABD’de petrol kavgası

ABD Kuzey Dakota'da inşa edilecek boru hattına karşı çıkan yüzlerce protestocu, polisle çatıştı. Yaklaşık 400 göstericinin bir kez daha polisle karşı karşıya geldiği olaylarda, 26 kişi yaralandı. Polisin biber gazı, plastik mermi ve basınçlı suyla kalabalığı dağıttığını ancak protestoculara ek destek gelmesiyle olayların büyüdüğü belirtidi.