Yol Durumu
  1. Evlat bulmaca
  2. Göreve gelsin bakalım !

’de petrol kavgası

ABD’de petrol kavgası
ABD Kuzey Dakota'da inşa edilecek boru hattına karşı çıkan yüzlerce protestocu, polisle çatıştı. Yaklaşık 400 göstericinin bir kez daha polisle karşı karşıya geldiği olaylarda, 26 kişi yaralandı. Polisin biber gazı, plastik mermi ve basınçlı suyla kalabalığı dağıttığını ancak protestoculara ek destek gelmesiyle olayların büyüdüğü belirtidi.
Etiketler:
  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar