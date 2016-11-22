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derin devletinin hazımsızlığı!

derin devletinin hazımsızlığı sürüyor. Derin devlet, 'Yes !' hareketi başlatarak eyaletin ülkeden ayrılması konusunda referandum düzenlenmesi için yerel makamlara ilgili taleplerini sundu.

ABD derin devletinin Trump hazımsızlığı!
Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, 'Yes !' ayrılık için ilk adımı atarak, eyalet başsavcılığına 'Calexit: Kaliforniya Bağımsızlık Oylaması 2019' isimli bir referandumun önerisini yaptı.

Kaliforniya ve İngilizce çıkış anlamına gelen 'Exit' kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulan 'Calexit' kelimesi İngiltere'nin AB'den ayrılması için yapılan ve kabul edilen 'Brexit' adlı referanduma gönderme yapıyor. 'Yes California!' hareketinin lideri Louis Marinelli daha önce eyaletin 'den ayrılması için referandum düzenlemeyi planladıklarını açıklamıştı. Haberde hareketin kurucu ortaklarından Marcus Ruiz Evans'ın bu adımı atma nedenlerinin Donald 'ın başkan seçilmesi olduğunu söylediği yer aldı.

Yes California!' hareketi, eyaletin ekonomi, göç, ekoloji ve eğitim gibi alanlardaki çıkarlarına ABD'nin zarar verdiğini ve bağımsız olmalarının daha iyi olacağı görüşünde. Kaliforniya'daki seçmenlerin çoğunluğu son ABD başkanlık seçimlerinde Trump'ın Demokrat rakibi Hillary Clinton'ı desteklemişti.
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  • 22 Kasım 2016, Salı 21:36
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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abc abc

amaclari trumpa ayar vermek fetoyu birak türkiyeyi hedef al

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evet0
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cevapla 22.11.2016 23:17
Osman Osman

beter olsunlar. Umarim hepsi dagilir birbirlerini yerler. Yoksa bu mikroplar dünyanin sonunu getirecekler.

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hayır0
cevapla 22.11.2016 22:03
Alp Alp

Bu olay aniden gelişmez ,demekki Trump tam zamanında dağılmak üzere olan Amerikaya başkan oldu.Obama sadece dünyayı yaşanmaz hale getiren bir hatip olarak anılacak,Trump çözüm odaklı olarak sorunları çözecektir.

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evet0
hayır0
cevapla 22.11.2016 22:03
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