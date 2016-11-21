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Tren raydan çıktı: 104 ölü

Tren raydan çıktı: 104 ölü
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde bir yolcu treni raydan çıktı. 14 vagon devrildi, feci kazada 104 kişi hayatını kaybetti. 150 de yaralı var. Yetkililer kazanın nedeninin araştırıldığını söyledi. Ülkede, demiryolu ağının eski olması ve modernleştirme çabalarının yetersiz kalması nedeniyle son yıllarda sık sık ölümlü tren kazaları yaşanıyor.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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