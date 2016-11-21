Putin meydan okudu: Karşılık vereceğiz!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ünlü ABD'li yönetmen Oliver Stone'un yapımcılığını yaptığı 'Ukrayna Yanıyor' (Ukraine on Fire) isimli belgeselde, Ukrayna'daki kriz üzerinden NATO'nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesine yönelik eleştirilerde bulundu.

'ABD'NİN BASKILARINA KARŞI ÇIKAMIYORLAR'

"NATO'nun genişlemesine neden tepki veriyoruz? NATO'nun aldığı kararlar bizi endişelendiriyor. Kararların nasıl alındığını biliyoruz" diyen Putin, yeni NATO üyelerinin ittifakın lideri olan ABD'nin baskılarına karşı çıkmakta zorlandığını, bunun da kendi topraklarına füze savunma sistemleri, yeni üsler ve saldırı sistemleri yerleştirilmesine izin vermelerine neden olduğunu belirtti.

'FÜZELERİMİZİN GÖRÜŞ ALANINA ALMALIYIZ'

"Bu nedenle biz de karşı önlemler almalıyız. Bir diğer deyişle, bize göre bizi tehdit etmeye başlayan bu tesisleri füze sistemlerimizin görüş alanına almalıyız" ifadelerini kullanan Putin, "Partnerlerimizin mantığını her zaman anlamıyorum" diye ekledi.