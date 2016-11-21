Obama ve Putin 4 dakika konuştu

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi için bulunduğu Peru'nun başkenti Lima'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
4 DAKiKA KONUŞTULAR
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama ile Putin'in 4 dakika süren görüşmesinde, Suriye ve Ukrayna konularının ele alındığı belirtildi.
"SOĞUK TOKALAŞMA"
ABD Başkanı Obama ve Rus mevkidaşı Putin'in ayaküstü görüşmesinde tokalaşma şekilleri dikkati çekti. Obama ve Putin'in tokalaşırken birbirlerinin yüzüne bakmaması 'soğuk tokalaşma' şeklinde yorumlandı.
LAVROV VE KERRY'E TALİMAT
Putin'e Ukrayna'nın doğusundaki krizi sonlandırmak için geçen yıl imzalanan Minsk Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunan Obama'nın, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan diğer ülkelerle Suriye'deki şiddetin azaltılması için girişimler üzerinde çalışmayı sürdürmelerini istedi.
ABD Başkanı Obama'nın, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
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