Melankolik sır

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın Slovenyalı eşi Melania Trump'ın erkek kardeşi ortaya çıktı. Babası ViktorKnavs'ın evlilik dışı ilişkisindendünyaya gelen Denis Cigelnjakkız kardeşi Melania veailesiyle tanışmakistediğini söyledi.Viktor Knavs iddiayagöre 1964 yılındahenüz eşi Amalijaile tanışmadanönce MarijaCigelnjak ilebir süre ilişkiyaşadı. Gençkadın hamileolduğunusöyleyinceKnavskendisindenayrılmak istedi. "Bu çocuk benim değil" diyerek kürtaj olması için baskı yaptı. Ancak Marija Cigelnjak ailesinin de desteği ile Denis'i dünyaya getirdi. Babalık testi yaptıran Cigelnjak, Viktor Knavs'dan nafaka almayı başardı.
Zor şartlarda yaşayan DenisCigelnjak evli ve bir kızı var.
SAHİP ÇIKMADI
Şimdi 50 yaşında olan ve Slovenya'da yaşayan Denis Cigelnjak, babasının kendisine sahip çıkmadığını belirtti. Kardeşi Melania'yi televizyonda her gördüğünde buruk bir mutluluk yaşadığını söyleyen Cigelnjak duygularını şöyle dile getirdi:
BELGELERLE KONUŞTU
"Ben babamdansevgi dışında hiçbirşey istemedim.Görüyorum kitüm sevgisinikız kardeşimMelania'yavermiş.ABD'ye gidipkardeşimve ailesiyletanışmayı çokisterdim."46 yaşındakiMelania Trumpdaha önce üveykardeşi ile ilgili çıkanhaberleri yalanlamıştı.First Lady"Hakkımda çıkanhaberlerde ailemleilgili yanlışlıklarve iddialar var"diyerek konuyu kapatmıştı.Bunun üzerine Denis Cigelnjak,babalık davasına ait mahkemekararını yerel medya ilepaylaşmıştı. Melania Trump'ınDenis, dışında Ines adında bir kızkardeşi daha var.
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