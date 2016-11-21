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Melankolik sır

First Lady ’ın herkesten sakladığı ağabeyi ortaya çıktı. Slovenya’da yokluk içinde yaşayan “Kardeşimle tanışmak istiyorum” dedi...

Melankolik sır
ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın Slovenyalı eşi 'ın erkek kardeşi ortaya çıktı. Babası Viktor Knavs'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Denis Cigelnjak kız kardeşi Melania ve ailesiyle tanışmak istediğini söyledi. Viktor Knavs iddiaya göre 1964 yılında henüz eşi Amalija ile tanışmadan önce Marija Cigelnjak ile bir süre ilişki yaşadı. Genç kadın hamile olduğunu söyleyince Knavs kendisinden ayrılmak istedi. "Bu çocuk benim değil" diyerek kürtaj olması için baskı yaptı. Ancak Marija Cigelnjak ailesinin de desteği ile Denis'i dünyaya getirdi. Babalık testi yaptıran Cigelnjak, Viktor Knavs'dan nafaka almayı başardı.


Zor şartlarda yaşayan Denis Cigelnjak evli ve bir kızı var.

SAHİP ÇIKMADI
Şimdi 50 yaşında olan ve Slovenya'da yaşayan , babasının kendisine sahip çıkmadığını belirtti. Kardeşi Melania'yi televizyonda her gördüğünde buruk bir mutluluk yaşadığını söyleyen Cigelnjak duygularını şöyle dile getirdi:

BELGELERLE KONUŞTU
"Ben babamdan sevgi dışında hiçbir şey istemedim. Görüyorum ki tüm sevgisini kız kardeşim Melania'ya vermiş. ABD'ye gidip kardeşim ve ailesiyle tanışmayı çok isterdim." 46 yaşındaki Melania Trump daha önce üvey kardeşi ile ilgili çıkan haberleri yalanlamıştı. First Lady "Hakkımda çıkan haberlerde ailemle ilgili yanlışlıklar ve iddialar var" diyerek konuyu kapatmıştı. Bunun üzerine Denis Cigelnjak, babalık davasına ait mahkeme kararını yerel medya ile paylaşmıştı. Melania Trump'ın Denis, dışında Ines adında bir kız kardeşi daha var.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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