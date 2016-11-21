Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, olağan basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ŞİÖ'ye katılımının düşünülebileceği yönündeki açıklamasının sorulması üzerine, Türkiye'nin Avrasya'da önemli bir ülke olduğunu belirterek, ŞİÖ'nün de önemli bir diyalog ortağı olduğunu vurguladı.

Çin'in, Türkiye'nin ŞİÖ ile iş birliğini derinleştirme arzusuna büyük önem verdiğini belirten Gıng, Pekin yönetiminin, üye ülkelerle örgütün hukuki yapısının düzenlenmesi konusunda çalışmak istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti dönüşü, Türkiye'nin ŞİÖ'ye katılması durumunda elinin rahatlayacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın, 1996'da oluşturduğu Şanghay Beşlisi, 2001'de Özbekistan'ın da katılımıyla Şanghay İşbirliği Örgütüne dönüştürülmüştü.

ŞİÖ'de, Hindistan, Afganistan, İran, Moğolistan, Pakistan gözlemci ülke olarak yer alırken, Belarus, Türkiye ve Sri Lanka da diyalog ortağı konumunda bulunuyor.

