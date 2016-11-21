Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hazara Şiilerinin gittiği camiye bombalı saldırıdüzenlendi.
Yetkililer, saldırıda ilk belirlemelere göre 27 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını belirtti. Bölgeye çok sayıda ambulansın gönderildiği kaydedildi.
Görgü tanıkları, intihar saldırganının, Kabil'in Darul Aman Caddesi'nde Hazara Şiilerinin gittiği Bakiril Ulum Camisi'nin içine girerek üzerindeki bombayı patlattığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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