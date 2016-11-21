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'da camiye bombalı saldırı!

'ın başkenti 'de Hazara Şiilerinin gittiği camiye düzenlenen bombalı saldırı sonucu 27 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Afganistanda camiye bombalı saldırı!

'ın başkenti 'de Hazara Şiilerinin gittiği camiye bombalı saldırıdüzenlendi.

Yetkililer, saldırıda ilk belirlemelere göre 27 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını belirtti. Bölgeye çok sayıda ambulansın gönderildiği kaydedildi.

Görgü tanıkları, intihar saldırganının, Kabil'in Darul Aman Caddesi'nde Hazara Şiilerinin gittiği Bakiril Ulum Camisi'nin içine girerek üzerindeki bombayı patlattığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi 13:58
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