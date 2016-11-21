155 bin TL’ye dondu

Dünyadan 200'e yakın kişi, içi sıvı nitrojen dolu tankların içinde tekrar canlanmaumuduyla donduruldu. Bunlardan sonuncusu14 yaşındaki İngiliz genç kız oldu. Kanserdenölen J.S.'nin son dileği kabul edildi. Gençkız ABD'nin Michigan eyaletindeki CryonicsEnstitüsü'nde donduruldu. Operasyonun masrafıyaklaşık 155 bin lira tuttu. Türkiye'dende 14 kişinin dondurulmak için başvurduğunusöyleyen mimar Güner Kuban "Ünlübir işadamı ölür ölmez ABD'ye gönderildi.Türkiye'de boş tabuta ağladılar. Ben dedondurulmak için sözleşme imzaladım" dedi.
Vücuttaki kanalınıp yerine organkoruyucu birsolüsyon enjekteediliyor. Daha sonracenaze eksi 196 derecesoğukluktasıvı nitrojendolu bir tankayerleştiriliyor.
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