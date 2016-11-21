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155 bin TL’ye dondu

14 yaşındaki İngiliz kızın cenazesi donduruldu. Hayatını kaybeden Türk bir işadamının da ABD’deki eksi 196 derecelik tanklarda olduğu iddia edildi...

155 bin TL’ye dondu
Dünyadan 200'e yakın kişi, içi sıvı nitrojen dolu tankların içinde tekrar canlanma umuduyla donduruldu. Bunlardan sonuncusu 14 yaşındaki İngiliz genç kız oldu. Kanserden ölen J.S.'nin son dileği kabul edildi. Genç kız ABD'nin Michigan eyaletindeki Cryonics Enstitüsü'nde donduruldu. Operasyonun masrafı yaklaşık 155 bin lira tuttu. Türkiye'den de 14 kişinin dondurulmak için başvurduğunu söyleyen mimar Güner Kuban "Ünlü bir işadamı ölür ölmez ABD'ye gönderildi. Türkiye'de boş tabuta ağladılar. Ben de dondurulmak için sözleşme imzaladım" dedi.

Vücuttaki kan alınıp yerine organ koruyucu bir solüsyon enjekte ediliyor. Daha sonra cenaze eksi 196 derece soğuklukta sıvı nitrojen dolu bir tanka yerleştiriliyor.
  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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