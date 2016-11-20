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Sütlü rekor

Sütlü rekor
Çılgın İngiliz akılalmaz bir rekora imza attı. Extrem sporlara meraklı 24 yaşındaki Simon Berry, 12'incisi kutlanan Guinness Dünya Rekorlar Günü'nde sütlü çay ve bisküvi ile dünya rekoru kırdı. 70 metre yüksekten bungee jumping yapan Berry, elindeki bisküviyi sütlü çay dolu fincana batırmayı başardı. Fincanın hemen yanında bekleyen Guinness yetkilileri Simon Berry'i tebrik ederek rekor belgesini verdi. Rekor için sayısız deneme yaptığını söyleyen genç adam "Bisküvimi afiyetle yedim" dedi. Guinness Rekorlar Kitabı bugüne kadar 100 milyondan fazla sattı.
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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