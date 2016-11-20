Sütlü rekor

Çılgın İngiliz akılalmaz bir rekora imza attı. Extrem sporlara meraklı 24 yaşındaki Simon Berry, 12'incisi kutlanan Guinness Dünya Rekorlar Günü'nde sütlü çay ve bisküvi ile dünya rekoru kırdı. 70 metre yüksektenbungee jumping yapan Berry, elindekibisküviyi sütlü çay dolu fincana batırmayıbaşardı. Fincanın hemen yanında bekleyen Guinness yetkilileri Simon Berry'i tebrik ederek rekor belgesini verdi. Rekor için sayısız deneme yaptığını söyleyen genç adam "Bisküvimi afiyetle yedim" dedi. Guinness Rekorlar Kitabı bugüne kadar 100 milyondan fazla sattı.
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