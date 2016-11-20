Suç maki'nazi'

Türkiye’ye insan hakları mesajları gönderen Almanya, henüz yerleştirilmemiş 160 mültecinin işleyeceği suçlardan halkını korumak için duvar inşa etti. Berlin Duvarı’ndan bile yüksek olan surlara yerel halk bile ‘insanlık suçu’ diye tepki gösterdi.
Terörün en büyük destekçisi Almanya kendi tarihinde bir utanç olan Berlin Duvarı'nın bir benzerini henüz bölgeye yerleşmemiş mültecilerden korunmak için Münih'e inşa etti. PKK'lı teröristlere ve FETÖ'cülere kucak açan Almanya'da geçen hafta yapımına başlanan duvar dün itibarıyla tamamlanırken, duvarın 25 metreiçinde kalan alanda kurulan merkezde 160mültecinin kalacağı belirtildi. Mültecilerin bir kısmı dün polis kontrolüyle merkeze alındı.
BELEDİYE: BÜYÜK SAÇMALIK
Ulusal basında yer alan haberlerde, 55 bin kişinin yaşadığı Münih'in NeuperlachSüd ilçesinde bulunan sığınmacıyurdu çevresine 4 metre yükseklikve 100 metre uzunluğunda örülenduvarın amacının çevrede yaşayanları gürültüden korumak olduğu iddia edildi. Kampta genel olarak genç sığınmacılar yaşayacağı için kamp ile meskun mahal arasına bir duvar örülmesi istenmişti. Berlin Duvarı'nın yıkılmasından 27 yıl sonra Almanya'da tekrar böyle bir duvar yapılması, tepkileri de beraberinde getirdi. Neuperlach Süd ilçesininBaşkan Yardımcısı Guido Bucholtz,"Duvarı ilk gördüğümde korktum.Bu gerçekten çok saçma bir şey.Duvarın yüksekliği çok fazla." ifadesini kullandı. Bölge halkı da eyalet hükümetinin kararı ile yapılan duvarı yerel yönetim ve ilçe sakinleri olarak olumlu karşılamadıklarını belirtti.
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