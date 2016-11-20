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Suç maki'nazi'

Türkiye’ye insan hakları mesajları gönderen , henüz yerleştirilmemiş 160 nin işleyeceği suçlardan halkını korumak için duvar inşa etti. ’ndan bile yüksek olan surlara yerel halk bile ‘insanlık suçu’ diye tepki gösterdi.

Suç makinazi
Terörün en büyük destekçisi kendi tarihinde bir utanç olan 'nın bir benzerini henüz bölgeye yerleşmemiş lerden korunmak için Münih'e inşa etti. PKK'lı teröristlere ve FETÖ'cülere kucak açan Almanya'da geçen hafta yapımına başlanan duvar dün itibarıyla tamamlanırken, duvarın 25 metre içinde kalan alanda kurulan merkezde 160 mültecinin kalacağı belirtildi. Mültecilerin bir kısmı dün polis kontrolüyle merkeze alındı.



BELEDİYE: BÜYÜK SAÇMALIK
Ulusal basında yer alan haberlerde, 55 bin kişinin yaşadığı Münih'in Neuperlach Süd ilçesinde bulunan sığınmacı yurdu çevresine 4 metre yükseklik ve 100 metre uzunluğunda örülen duvarın amacının çevrede yaşayanları gürültüden korumak olduğu iddia edildi. Kampta genel olarak genç sığınmacılar yaşayacağı için kamp ile meskun mahal arasına bir duvar örülmesi istenmişti. Berlin Duvarı'nın yıkılmasından 27 yıl sonra Almanya'da tekrar böyle bir duvar yapılması, tepkileri de beraberinde getirdi. Neuperlach Süd ilçesinin Başkan Yardımcısı Guido Bucholtz, "Duvarı ilk gördüğümde korktum. Bu gerçekten çok saçma bir şey. Duvarın yüksekliği çok fazla." ifadesini kullandı. Bölge halkı da eyalet hükümetinin kararı ile yapılan duvarı yerel yönetim ve ilçe sakinleri olarak olumlu karşılamadıklarını belirtti.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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