Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen terör karşıtı mitingd, ellerinde demir çubuklar bulunan PKK'lı grubun saldırısına uğrayan bazı kadın ve çocuklar yaralandı.

Republique Meydanı'nda Fransa'daki çok Türk sivil toplum örgütünün destek verdiği "Teröre Lanet, Demokrasiye Davet" mitinginde PKK'lı bir grup, gösteri başlamadan meydanda toplanan organizatörlere molotofkokteyli, demir çubuk ve hava fişeklerle saldırdı. Olayda en az 5 kişi yaralandı.

Yaralıların tedavisinin ayakta yapıldığı, polisin olayın faillerini aradığı bildirildi.





Çocuklarıyla beraber mitinge katılan aileler saldırıya uğradı.

Görgü tanıkları, PKK'lı grubun amacının, henüz gösteri başlamadan halkı korkutup mitingin yapılmasını engellemek olduğunu söyledi.

Reims kentinden gelen Havva Akyazı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK'lı grubun kadınlara ve yaşlılara demir sopalarla saldırdığını,2 çocuğuyla saldırıya uğradığını söyledi.

Akyazı, böyle bir ihtimale karşı evinden merdanesini kendini korumak amaçlı getirdiğini, birçok kadın ve çocuğun grup tarafından tartaklandığını belirtti.





Saldırıda başından darbe alan UETD Fransa Başkan Yardımcısı İbrahim Kılıç ise polis ve jandarmanın olaylara seyirci kaldığını söyledi. Saldırganların, 13 yaşındaki oğlunu aralarına aldığını ifade eden Kılıç, oğlunu korumak isterken gruptakilerin demir çubukla kafasına vurgudunu söyledi.

Saldırıya uğrayanlardan Fatih Gülergün de saldırganların mitingin yapılacağı alanın etrafında toplandığını fark ettiklerini ve polisi uyardıklarını ancak polisin üzerine düşeni yapmadığını ifade etti.





Olayda organizatörlere ait 3 aracın camlarının kırıldığı ve araçların tahrip edildiği görüldü.

Yaklaşık 500 kişinin toplandığı mitingin sonuna doğru PKK'lı grup, yeniden kalabalığın içine girmek isteyince küçük çapta arbede yaşandı.