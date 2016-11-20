Moda Melanie

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a karşı ülke çapında örgütlenen paralı gösteriler devam ederken, moda dünyasında da Melania Trump karşıtı kampanyalar başlatıldı. Fransız bir modacı Sophie Theallet, asla Melania Trump için kıyafet hazırlamayacağını açıklarken tüm modacılara da seslenerek "Siz de bir ırkçı olan Melania Trump'a kıyafet yapmayın" çağrısında bulundu. Thallet'in geçmişte bir kez Michelle Obama için kıyafet hazırladığı iddia edildi. Sosyal medyada ise tasarladığı ürünle ucuz paralara satılan Fransız modacının bu açıklamayı tamamen kendisini haber yaptırmak için kullandığı yorumları yapıldı. Theallet imzalı ürünler internette 250 TL'ye bulunabiliyor.
TRUMP'INKALESİ:ROBERTSCOUNTY
ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump'a en çok destek çıkan şehir belirlendi. Teksas eyaletine bağlı Roberts County şehrinden yüzde 95 oranında Trump için oy çıktığı belirlendi. Tamamı hayvancılık ve çiftçilikle geçinin yaklaşık 250 aile ve toplamda 1000 kişinin yaşadığı kasaba "Trump'tan başka çaremiz yoktu" açıklamalarında bulundu.
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