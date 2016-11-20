Korkunç balayı

ABD’li George Allen Smith gemiyle 11 yıl önce balayına çıktı, Kuşadası’nda ortadan kayboldu. Yıllardır onu arayan gözü yaşlı ailesi, olayın aydınlatılmasına yardımcı olanlara 100 bin dolar ödül vereceklerini duyurdu...
İspanya'nın Barcelona kentinden 27 Haziran 2005 sabahı denize açılan Bahama bayraklı ünlü transatlantik 'Brillance Seas', Akdeniz'de çeşitli limanları ziyaret ettikten sonra 5 Temmuz 2005'te Kuşadası Limanı'na yanaştı. Temizlikekipleri bir kamaradakan izleri gördü.Kamaradayolculuk yapanABD'li balayıçiftinden 26yaşındakiJenniferCarly HagelSmith, aşırıalkollü ve yarıbaygın haldebulundu. Eşi27 yaşındakiGeorge AllenSmith ise ortadan kayboldu. Kaptanın başvurusuyla Türk yetkililer gemiye çıkarak inceleme yaptı. Geminin güvertesi ve filikadan başlayan kan izlerine ulaşıldı. Kamara duvarlarında kan ve tırnak izleri, yerde kan izleri bulundu.
DOSYA KAPANDI
Olayın cinayet, cesedin ise suya atılmış olabileceği kanısına varan Türk yetkililer, yine büyük olasılıkla uluslararası sularda meydana geldiği varsayarak Dışişleri Bakanlığı'nı bilgilendirdi. Kayıp gencin eşi CarlyHagel Smith ise İzmir'denKuşadası'na çağrılan ABDKonsolosluğu yetkililerineteslim edildi. FBI'ın devraldığısoruşturmada çiftin 4 erkeklebirlikte içki partisine katıldığıortaya çıktı. Bu kişilerin deifadelerine başvuruldu. Türk polisinin Kuşadası'nda, FBI'ın ise Amerika'da 11 yıl boyunca sürdürdüğü soruşturmada ilerleme sağlanamayınca dosya rafa kaldırıldı. Kayıp gencin ABD'deyaşayan ailesi, aralarınaNBC televizyonunun dabulunduğu Amerikan ve Türkmedyasından yardım istedi.Anne Mauren Smith oğullarınıbulmak için 600 bin dolarharcadıklarını belirterek "Yeterince araştırma yapmadılar. Dosyanın üstünü örttüler. Yıllardır büyük bir acı yaşıyoruz. George'un ortadan kaybolmasından sorumlu kişilerin tutuklanmasını sağlayacak bilgi için 100 bin dolar ödül vereceğiz. Herkesten yardım bekliyoruz" diye konuştu.
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