Korkunç balayı

İspanya'nın Barcelona kentinden 27 Haziran 2005 sabahı denize açılan Bahama bayraklı ünlü transatlantik 'Brillance Seas', Akdeniz'de çeşitli limanları ziyaret ettikten sonra 5 Temmuz 2005'te Kuşadası Limanı'na yanaştı. Temizlik ekipleri bir kamarada kan izleri gördü. Kamarada yolculuk yapan ABD'li balayı çiftinden 26 yaşındaki Jennifer Carly Hagel Smith, aşırı alkollü ve yarı baygın halde bulundu. Eşi 27 yaşındaki George Allen Smith ise ortadan kayboldu. Kaptanın başvurusuyla Türk yetkililer gemiye çıkarak inceleme yaptı. Geminin güvertesi ve filikadan başlayan kan izlerine ulaşıldı. Kamara duvarlarında kan ve tırnak izleri, yerde kan izleri bulundu.



DOSYA KAPANDI

Olayın cinayet, cesedin ise suya atılmış olabileceği kanısına varan Türk yetkililer, yine büyük olasılıkla uluslararası sularda meydana geldiği varsayarak Dışişleri Bakanlığı'nı bilgilendirdi. Kayıp gencin eşi Carly Hagel Smith ise İzmir'den Kuşadası'na çağrılan ABD Konsolosluğu yetkililerine teslim edildi. FBI'ın devraldığı soruşturmada çiftin 4 erkekle birlikte içki partisine katıldığı ortaya çıktı. Bu kişilerin de ifadelerine başvuruldu. Türk polisinin Kuşadası'nda, FBI'ın ise Amerika'da 11 yıl boyunca sürdürdüğü soruşturmada ilerleme sağlanamayınca dosya rafa kaldırıldı. Kayıp gencin ABD'de yaşayan ailesi, aralarına NBC televizyonunun da bulunduğu Amerikan ve Türk medyasından yardım istedi. Anne Mauren Smith oğullarını bulmak için 600 bin dolar harcadıklarını belirterek "Yeterince araştırma yapmadılar. Dosyanın üstünü örttüler. Yıllardır büyük bir acı yaşıyoruz. George'un ortadan kaybolmasından sorumlu kişilerin tutuklanmasını sağlayacak bilgi için 100 bin dolar ödül vereceğiz. Herkesten yardım bekliyoruz" diye konuştu.