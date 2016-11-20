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'den, okuyan imam hatibe ceza

şehrinde, hoparlörden okuyan imam hatibe 200 dolar ceza verildi

İsrailden, ezan okuyan imam hatibe ceza

'in, Kudüs'ün batısında yer alan şehrinde hoparlörden okuyan Ed-Da'va Camisi imam hatibine 200 dolar ceza verdiği bildirildi.

İsrail'in orta kesimindeki El-Lod şehrinde En-Nur Camisi imam hatibi Adil el-Far, AA muhabirine yaptığı açıklamada, El-Lod Belediyesinin, Arap yerleşim bölgesi Eş-Şenir Mahallesi'ndeki Ed-Da'va Camisi'nde imamlık yapan kardeşi Mahmud el-Far'a hoparlörden ezan okuduğu için 200 dolar ceza verdiğini belirtti.

Bu konuda daha önce herhangi bir uyarının yapılmadığına işaret eden Far, ezanın hoparlörle okunması nedeniyle caminin ilk kez böyle bir cezaya çarptırıldığını dile getirdi.

Far, söz konusu cezanın caminin yakınında oturan Yahudilerin "sesten rahatsız" olması gerekçesiyle verildiğini söyledi.

İsrail medyasına göre, "gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören tasarı henüz yürürlüğe girmemesine rağmen bu tür cezalar, "vatandaşları rahatsız eden ve gürültü çıkaran" kişilerin cezalandırılmasını öngören başka bir yasadan hareketle veriliyor.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar 22:51
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