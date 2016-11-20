İsrail'in, Kudüs'ün batısında yer alan El-Lod şehrinde hoparlörden ezan okuyan Ed-Da'va Camisi imam hatibine 200 dolar ceza verdiği bildirildi.

İsrail'in orta kesimindeki El-Lod şehrinde En-Nur Camisi imam hatibi Adil el-Far, AA muhabirine yaptığı açıklamada, El-Lod Belediyesinin, Arap yerleşim bölgesi Eş-Şenir Mahallesi'ndeki Ed-Da'va Camisi'nde imamlık yapan kardeşi Mahmud el-Far'a hoparlörden ezan okuduğu için 200 dolar ceza verdiğini belirtti.

Bu konuda daha önce herhangi bir uyarının yapılmadığına işaret eden Far, ezanın hoparlörle okunması nedeniyle caminin ilk kez böyle bir cezaya çarptırıldığını dile getirdi.

Far, söz konusu cezanın caminin yakınında oturan Yahudilerin "sesten rahatsız" olması gerekçesiyle verildiğini söyledi.

İsrail medyasına göre, "gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören tasarı henüz yürürlüğe girmemesine rağmen bu tür cezalar, "vatandaşları rahatsız eden ve gürültü çıkaran" kişilerin cezalandırılmasını öngören başka bir yasadan hareketle veriliyor.

