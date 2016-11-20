İşi başından aşkın

İrlandalı Jen Scott ile Paul Lavery çiftinin sevimli köpekleri internet fenomeni oldu. Harley'in dengeleme yeteneği ününe ün kattı. Yetenekli köpek şişeden futbol topuna kadar birçok şeyi düşürmeden tutabiliyor. Binlerce kişi Harley'e kafasında tutuması için hediye gönderdi. Instagram'da da 4 bin takipçisi var.