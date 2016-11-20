Halep ölüyor hastane kalmadı

Suriye'nin Halep kentine yönelik Beşar Esad yönetimi ve Rusya'nın dört gündür devam eden yoğun bombardımanı nedeniyle muhaliflerin denetiminde bulunan hastanelerde hizmet verilemediği belirtildi. Muhaliflerin kurduğu geçici hükümete bağlı Halep Sağlık İl Müdürlüğü, "Son 48 saatte Halep'in doğu mahallelerini hedef alan Esad rejiminin sistematik saldırıları ve Rus bombardımanı nedeniyle tüm hastanelerde hizmet durdu" açıklaması yapıldı. Muhaliflerin kontrolündeki Halep'in doğu mahallelerine yönelik dünkü saldırılarda hizmetteki son hastane olan Ömer bin Abdulaziz Hastanesi de vurulmuştu. Al Jazeera televizyon kanalı da kentin doğusunda bombalara hedef olan son çocuk hastanesinin vurulma anını görüntüledi. Büyük bir paniğin yaşandığı hastanede kuvözdeki bebeklerin büyük zorluklarla bir binanın bodrum katına taşındığı kaydedildi.
Halep'in doğu mahallelerinde 300 bin sivil, 4 Eylül'den bu yana rejim güçlerinin kuşatması altında bulunuyor.
30 DOKTOR KALDI
Fransız merkezli haber ajansı AFP'nin Halep'te bulunan muhabiri, kentteki bombardımanın son 2 yılda duyduğu en yoğun bombardıman olduğunu aktardı. Son üç gündür yoğun bombardıman altında tutulan Halep'te bu süre zarfında en az 150 sivil hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı. İngiliz Reuters'a konuşan BM'nin Suriye'deki insani yardım danışmanı Jan Egeland, "Anladığım kadarıyla neredeyse tüm gıda stokları bitmiş ve on binlerce aile açlıkla karşı karşıya. 300 bin kişinin bulunduğu bölgede sadece 30 doktor kaldı" dedi.
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