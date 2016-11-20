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Başkana getirdi

Başkana hakaret hapis getirdi
ABD'nin 45. Başkanı 'ın Hollywood'daki Şöhretler Kaldırımı'nda bulunan 'yıldızını' balyozla parçalayan Jamie Otis'in, vandalizm suçlamasıyla 3 yıla kadar istemiyle yargılanacağı duyuruldu. ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ı, sosyal medya üzerinden öldürmekle tehdit eden 24 yaşındaki Zachary Benson ise 5 yıl hapis istemiyle hakim karşısına çıkartıldı.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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