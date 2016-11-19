Zıt kutuplar

Kanada'da vahşi bir kutup ayısı ile bir kızak köpeğinin yan yana gelmesi ilginç görüntülere sahne oldu. Brian Ladoon'da turistleri kutup ayısı görmesi için bölgeye götüren David De Meulles, o anları kaydetti. Görüntülerde, kızakları çeken köpeklerden biri kutup ayısının yanına gitti. Dev hayvan beklenenin aksine oldukça şefkatli bir şekilde köpeği okşadı. Bu yakınlıktan oldukça etkilenen De Meulles, "300-400 kiloluk bir kutup ayısı bir köpeği rahatça etkisiz hale getirebilir. Neler olacağından hiç emin değildim. Ayı, köpeğe şefkat gösterdi. Ömrüm boyunca böyle bir video yakalamak istemiştim" dedi.