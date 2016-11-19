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Zıt kutuplar

Zıt kutuplar
Kanada'da vahşi bir kutup ayısı ile bir kızak köpeğinin yan yana gelmesi ilginç görüntülere sahne oldu. Brian Ladoon'da turistleri kutup ayısı görmesi için bölgeye götüren David De Meulles, o anları kaydetti. Görüntülerde, kızakları çeken köpeklerden biri kutup ayısının yanına gitti. Dev hayvan beklenenin aksine oldukça şefkatli bir şekilde köpeği okşadı. Bu yakınlıktan oldukça etkilenen De Meulles, "300-400 kiloluk bir kutup ayısı bir köpeği rahatça etkisiz hale getirebilir. Neler olacağından hiç emin değildim. Ayı, köpeğe şefkat gösterdi. Ömrüm boyunca böyle bir video yakalamak istemiştim" dedi.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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