Ünlü yıldız intihar etti

Hollywood yapımı televizyon dizilerinde ve filmlerde rol alan ünlü aktris modellik seyahati için gittiği Peru'da intihar etti. Depresyonla mücadele eden Lisa Lynn Masters (52), Peru'da kaldığı otel odasının tuvaletinde kendisini astı. Lisa Lynn'in kocası William Brooks ölüm haberini alınca şok geçirdi. Otel odasında Masters'ın akıl sağlığına ilişkin açıklamaların yer aldığı iki mektubun bulunduğu öğrenildi.