Obama son anda yapacağını yaptı!

Çevreci ve 'yeşil enerji' politikalarıyla bilinen ABD Başkanı Barack Obama, görev süresinin bitmesine iki ay kala ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında petrol ve doğalgaz arama-üretme faaliyetlerini engelledi.

ABD İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kutuplarda arama ve üretim faaliyetleri için enerji şirketlerine tanınan "kiralama haklarından vazgeçildiği" ifade edildi.

Obama hükümetinin "ekolojik olarak kritik öneme sahip alanları koruma" politikasına işaret edilen açıklamada, söz konusu uygulamanın 1 Temmuz 2017 itibarıyla yürürlüğe gireceği bilgisi paylaşıldı.

Uygulama, ABD'nin Alaska eyaletinin kuzeyindeki Beaufort ve Chukchi denizlerinde geçerli olacak.

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın enerji sektöründeki regülasyonları azaltarak ülkenin petrol ve doğalgaz üretimini artıracağına işaret eden uzmanlar, temmuzda yürürlüğe girmesi planlanan uygulamanın Trump hükümeti tarafından iptal edilebileceğine dikkati çekiyor.