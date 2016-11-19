ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yaptığı canlı yayın, arka planda görünen gizemli cisim nedeniyle bir anda durduruldu. Yayın sırasında karanlıktan ortaya çıkan gizemli parlak cisim, sadece iki saniye kadrajda kaldıktan sonra kayboldu. Hemen ardındancanlı yayın kesildi. Peşindenekranda bir açıklama belirdive 'Lütfen beklemede kalın'yazısı çıktı. Yeni bir UFO iddiasının gündeme gelmesine yol açan olayla ilgili NASA'dan henüz bir açıklama yok.
İLK KEZ OLMUYOR
NASA'nın uzaydan yaptığı canlı yayını takip eden meraklıları, 9 Temmuz günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yapılan yayında tanımlanamayan, parlak bir nesnenin hareket halinde olduğunu tespit etmişti. Görüntülerin hemen ardından NASA canlı yayını kesmişti.
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