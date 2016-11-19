Yol Durumu
  1. 14’lük uyanık para basıyor
  2. Dikkat çekici

yani

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan yapılan canlı yayında gizemli bir cisim belirdi. Yayın kesildi, açıklama yapmadı.

Nasa yani
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin () Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yaptığı canlı yayın, arka planda görünen gizemli cisim nedeniyle bir anda durduruldu. Yayın sırasında karanlıktan ortaya çıkan gizemli parlak cisim, sadece iki saniye kadrajda kaldıktan sonra kayboldu. Hemen ardından canlı yayın kesildi. Peşinden ekranda bir açıklama belirdi ve 'Lütfen beklemede kalın' yazısı çıktı. Yeni bir UFO iddiasının gündeme gelmesine yol açan olayla ilgili NASA'dan henüz bir açıklama yok.

İLK KEZ OLMUYOR
NASA'nın uzaydan yaptığı canlı yayını takip eden meraklıları, 9 Temmuz günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yapılan yayında tanımlanamayan, parlak bir nesnenin hareket halinde olduğunu tespit etmişti. Görüntülerin hemen ardından NASA canlı yayını kesmişti.
Etiketler:
  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar