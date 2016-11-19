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Dikkat çekici

ABD Başkanı , Japonya Başbakanı ’yi New York’taki evinde ağırladı. Görüşmeye kızı ’nın da katılması kafaları karıştırdı...

Dikkat çekici
ABD'nin yeni başkanı 'ın ilk yüz yüze görüştüğü ülke lideri Japonya Başbakanı oldu. Trump, Başbakan Abe'yi New York'ta Trump Tower'daki evinde ağırladı. Abe görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Görüşmemiz, aramızda güvene dayalı bir ilişki kurulabileceği konusunda beni tatmin etti. İttifaklar güven olmadan işleyemez. Başkan seçilmiş olan Sayın Trump'ın güvenilir bir lider olduğundan artık eminim" dedi. Toplantıya katılan 35 yaşındaki Ivanka'nın bakan olmasa da Beyaz Saray kadrosunda danışman olacağı söylentileri de böylece güçlenmiş oldu. Trump Organizasyonu'nun Başkan Yardımcısı ve girişimci olan Ivanka Trump, başarılı bir iş kadını olmasının yanı sıra babası Donald Trump'ın başkanlığa doğru uzanan adaylık sürecinde dikkatleri üzerine çekti. Başkanlık kampanyasında, Trump'ın politik mesajlarının yayılması amacıyla çalışan Trump için 'Vekil First Lady' yakıştırması yapılmıştı. Babasının ABD'nin geleceğine yönelik yatırımları dışında, kadın ve erkeklere eşit maaş dağıtımı ile çocuk hakları konusunda yaptığı konuşmayla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yumuşak yaklaşımı ve söylemleriyle, kadın seçmen ile parti arasında köprü görevi üstlenebileceğini ortaya koydu. Kariyerine modellik, yatırımcılık ve yazarlığı sığdırmış olan Ivanka 'Trump ailesinin parlayan yıldızı' olarak gösteriliyor. Gayrimenkul müteahhidi Jared Kushner ile 2009 yılında evlenen Trump'ın üç çocuğu var.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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