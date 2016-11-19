Dikkat çekici

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın ilk yüz yüze görüştüğü ülke lideri Japonya Başbakanı Şinzo Abe oldu. Trump, Başbakan Abe'yi NewYork'ta Trump Tower'daki evindeağırladı. Abe görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Görüşmemiz, aramızda güvene dayalı bir ilişki kurulabileceği konusunda beni tatmin etti. İttifaklar güven olmadan işleyemez. Başkan seçilmiş olan Sayın Trump'ın güvenilir bir lider olduğundan artık eminim" dedi. Toplantıyakatılan 35 yaşındaki Ivanka'nın bakanolmasa da Beyaz Saray kadrosundadanışman olacağı söylentileri deböylece güçlenmiş oldu. TrumpOrganizasyonu'nun Başkan Yardımcısıve girişimci olan Ivanka Trump, başarılıbir iş kadını olmasının yanı sırababası Donald Trump'ın başkanlığadoğru uzanan adaylık sürecindedikkatleri üzerine çekti. Başkanlık kampanyasında, Trump'ın politik mesajlarının yayılması amacıyla çalışan Ivanka Trump için 'Vekil First Lady' yakıştırması yapılmıştı. Babasının ABD'nin geleceğine yönelik yatırımları dışında, kadın ve erkeklere eşit maaş dağıtımı ile çocuk hakları konusunda yaptığı konuşmayla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yumuşak yaklaşımı ve söylemleriyle, kadın seçmen ile parti arasında köprü görevi üstlenebileceğini ortaya koydu. Kariyerine modellik,yatırımcılık ve yazarlığı sığdırmışolan Ivanka 'Trump ailesinin parlayanyıldızı' olarak gösteriliyor. Gayrimenkul müteahhidi Jared Kushner ile 2009 yılında evlenen Trump'ın üç çocuğu var.
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